Palabra de Honor estrenó un nuevo capítulo en donde se vivió una divertida y tensa dinámica entre los reclutas, que sacó a flotes antiguas rencillas entre Sergio Rojas y Faloon Larraguibel, en donde el conductor de Que te lo digo le recordó a la ex Yingo el triángulo amoroso que protagonizó junto a Arenita y Karol Dance.

En el espacio de Canal 13 las reclutas debieron escoger a distintos compañeros a quienes consideraban cumplían con descripciones específicas como el “mejor amante”, “más infiel” y “más cahuinero”, entre otros, en donde Rojas recibió la mayor votación en la última categoría.

“Inventa cosas, ha dicho muchas cosas sobre mí en la tele. Algunas cosas me han molestado bastante”, comentó Faloon.

Sergio le recuerda escándalo de Yingo a Faloon

Al momento de recibir el título como el más “cahuinero”, el conductor de Que te lo digo emplazó a Faloon. “Me tienes sangre en el ojo hace rato porque he opinado cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero no son mentiras”.

“Yo no te juzgo, para nada, pero prefiero tomar otros caminos, tener la casa propia, pero a lo mejor trabajando de otras maneras”, expresó, refiriéndose al trabajo de Faloon en un sitio de contenido para adultos.

“Además, Faloon tiene un inicio, que le robaste el pololo a una chica que era Arenita, que era Karol Dance, tú te metiste en esa relación. A ti no te ha gustado lo que yo he hablado de eso.

Por su parte, Faloon negó esto señalando que era su palabra contra la de él, a lo que Rojas agregó: “No, es la historia”.

Lo otro te puede molestar es que me reía cuando tú declaraste que querías ser la nueva Soledad Onetto, y no sé si ella estaría contenta o seguiría los mismos pasos tuyos”, disparó Rojas.

“¿Por qué eres tan envidioso? Te pones a inventar”, explicando que esas declaraciones la hizo cuando estudiaba periodismo y le preguntaron a quién admiraba. “Ojalá pudieras hacer tu pega de una manera más honesta y ganarte las lucas hablando las cosas de verdad”.

Oriana intervino arremetiendo contra Faloon. “Conmigo ella también ha mentido descaradamente. No solo conmigo, también lo hizo con Gala. Es una persona sin escrúpulos, es bastante cínica. Me dijo que valía poco como mujer por tener relaciones con mi novio aquí, y ahora ella misma hace otro tipo de cosas cobrando por ello”.

Faloon le respondió a Oriana: “Eres una mentirosa, la única que le comió la boca a Rai fuiste tú, la que se llenó la boca de Rai fuiste tú”.

“Vi todo el reality y vi todo lo que decías de mí a mis espaldas”, agregó Gala Caldirola.

Revisa el momento a continuación

Faloon se sincera con Caniulef

Tras el fin de la actividad, el periodista conversó con la presentadora, quien señaló: “Yo no me metí en esa relación, ellos ya habían terminado. Tal vez fue muy corto el tiempo que pasó entre que estuvo con ella y estuvo conmigo. Puedes creer algo o sospecharlo, pero no necesariamente es la verdad absoluta”, explicó.

“Él tiene una mirada muy fija de las cosas y nadie lo saca de ahí. Por eso hay batallas que no doy con él. Él es absolutista”, agregó Andrés.