La ex "Reina de los Pokemones" respondió a las preguntas de sus seguidores sobre sus ex compañeros de programa.

Natalia Rodríguez, conocida popularmente como “Arenita“, entregó su sincera opinión sobre la participación de Faloon Larraguibel en el nuevo reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir?, tras ser consultada por sus seguidores. Pero eso no es todo, sino que además tiro un palito a su ex pareja, el conductor de TV, Karol Lucero.

Los tres fueron parte del programa Yingo de Chilevisión, en donde protagonizaron distintos encontrones durante la transmisión del espacio, esto porque fueron parte de uno de los triángulos amorosos más polémicos y comentados del extinto programa juvenil.

Arenita se refiere a Faloon

A través de una dinámica en redes sociales, la ex “Reina de los Pokemones” fue consultada sobre su parecer sobre el comportamiento de la ex conductora de Zona Latina en el nuevo reality extremo de Canal 13. “¿Qué opinas de F…n? En el reality se le ve una actitud envidiosa, ¿siempre fue así?“, fue la pregunta del seguidor a Arenita.

A lo que la ex Yingo, que reside actualmente en Dinamarca, señaló: “Primero que todo, nunca he visto un reality y tampoco voy a ver este, así que no tengo idea de lo que estará pasando allá. Lo que sí puedo opinar y sí puedo decir, porque yo conozco a esta persona, es que me caía mal principalmente por su actitud”.

“Luego añadió: “Arribista, prepotente, media envidiosa y mala persona. Aparte trataba mal a los peluqueros del canal, yo creo que lo que están viendo ahora es la realidad no más. Nada más que agregar”, expresó.

Su paso por Yingo

Arenita era una de las participantes más populares del espacio juvenil de Chilevisión, en donde también protagonizó una serie de tensos momentos con quien fue su pareja, Karol Lucero, quien tras el fin de la relación, comenzó un romance con Faloon Larraguibel.

Acerca de su paso por el programa juvenil, Natalia señaló: “Lo pasé pésimo, estuve muy mal mentalmente en esos tiempos, tenía mucho estrés, nunca me pude tomar vacaciones, estuve en una relación tóxica con un narcisista, así que todo estaba mal dentro de mí en ese momento”.

“Siento que cuando entré a ese programa, era para mí como un sueño estar en la televisión, pero al mismo tiempo, ese sueño se convirtió en una pesadilla”, para luego agregar que también se lleva lecciones del su participación en el espacio. “Fue una experiencia, y bien, porque aprendí a no confiar en la gente“.

