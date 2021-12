"10 años después" parte indicando Cristián Jara, reconocido por el apodo de Harcorito, en la publicación con la que reveló una cumbre histórica del programa Yingo que sostuvo al reunirse con Natalia Arenita Rodríguez.

Resulta que la ex de Karol Lucero está radicada en Dinamarca con su esposo Jens Bach, pero recientemente viajó a Chile donde no sólo se reencontró con su familia, sino que también con su ex compañero de elenco en el extinto programa de Chilevisión.

"Es solo un número para el cariño que le tengo a esta hermosa mujer @nataliarenitarodriguez", comentó Jara sobre la década que ya ha pasado desde que bailaron, jugaron e hicieron polémicas en pantalla.

Al mismo tiempo, resaltó que "no me importa su pasado, ni su presente, ni su futuro, yo no estoy para juzgar solo para quererte cada vez que la vida nos reúna".

Hardcorito : ¿Qué promesa le hizo el ex Yingo a Arenita ?

Antes de cerrar el mensaje que le dedicó, Hardcorito le hizo una promesa a Arenita para sellar la amistad que los une.

"No importa el lugar, el tiempo, ni los años porqué siempre seremos amigos de alma y eso es eterno. Somos tan distintos y tan parecidos a la vez, tu vas a un lado y yo voy a otro, pero lo verdadero siempre Perdura", postuló Jara.

Y añadió que "fuimos todo pero nada a la vez, lo bueno sobrevive y lo malo queda atrás".

"Te quiero rata", remató.