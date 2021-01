Hardcorito habla sobre complicado estado de salud que atraviesa: "Han sido días muy difíciles"

El popular integrante del extinto programa de CHV Yingo, compartió en sus redes sociales que esta pasando por un complicado momentos de salud.

Cristian Jara, quien se hizo conocido en todo el país como "Hardcorito" ha señalado en diversas oportunidades a través de su cuenta de Instagram el difícil proceso que atraviesa.

En la imagen el ex participante de programas juveniles señala que "han Sido días muy difíciles, es donde más me doy cuenta que debo luchar por la salud mental en chile. no es un camino fácil años investigando del tema pero ya vendrá la cosecha, confiando en Dios" señaló el joven en su red social.

Hace una semana Hardcorito realizó otro posteo dondHarde se refiere en detalle al lo complicado que es lidiar con la ansiedad: "¿Qué hago en Rengo?, Los que me conocen saben que día a día lucho por mi salud mental (crisis de ansiedad) en esta ocasión una vez más agradezco a todo los que siempre me levantan para seguir luchando y no bajar los brazos". indicó.

Luego añadió que esta enfocado en mejorar la salud mental a nivel nacional: "Estoy con mis tíos lo importante que uno de mis sueños ya está en marcha (Pronto ya se vendrán noticias de mi fundación y como abordaré mi propósito en ayuda de la salud mental en chile). Dios mi fortaleza. concluyó el joven.