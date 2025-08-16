Se viene un partido para no perderse este sábado. Colo Colo y Universidad Católica reviven una edición más de uno de los clásicos partidos del fútbol chileno. Ambos necesitan con urgencia los tres puntos.

En Colo Colo quieren sacarse el mal momento de encima. Tras varios resultados poco efectivos, el elenco de Jorge Almirón quiere sacarse la espinita a costa de la UC. A ver si la remontada todavía puede suceder…

Mientras, en Universidad Católica todo es un sube y baja. Una fecha se gana, a la otra no. Y así. Es por eso que el duelo ante Colo Colo asoma como una oportunidad para Daniel Garnero. ¿Se empezará a consolidar en la UC?

ver también Mientras Javier Correa gana 70 millones mensuales en Colo Colo, esto gana Fernando Zampedri en la UC

Formación de Universidad Católica

Van con todo. Los dirigidos por Garnero llevan cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria y necesitan salir de este hoyo. Sobre todo, porque actualmente están a nada de los puestos de copa (octavos) y una competencia internacional sería una buena recompensa, considerando que no han tenido aún su localía en San Carlos de Apoquindo.

Es por eso que Daniel Ganero alineará con Vicente Bernedo en portería; Daniel González, Eugenio Mena, Branco Ampuero y Tomas Asta-Buruaga atrás; Cristian Cuevas, Gary Medel y Jhojan Valencia en el medio; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Diego Corral en ataque.

Fernando Zampedri irá por los goles en la UC | Photosport

Publicidad

Publicidad

Los tres puntos caerían como anillo al dedo para la UC, que quedarían en el sexto lugar, desplazarían a Colo Colo de los puestos de copa y terminarían invictos ante el Cacique este 2025.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad