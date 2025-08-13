Hace unos meses, un grupo de hinchas de Colo Colo esperaba afuera del Estadio Monumental por Jorge Almirón. Cuando el DT del Cacique pasó, los alboadictos, en vez de recriminarlo, le dieron un gran apoyo. Eran los tiempos de mayor oscuridad de la escuadra popular durante este 2025.

Sin embargo, la rueda gira. Así también lo hacen las manecillas del reloj. Es por esto que, lo que fue un apoyo rotundo al técnico, podía derivar en una guerra declarada en su contra.

El conflicto bélico se prendió a través de redes sociales. Fue la Garra Blanca la que, a través de su cuenta oficial, le dio un ultimátum al DT albo. “Le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos“, sentenciaron en una publicación.

Juan Cristóbal Guarello ve una mano negra entre las amenazas

De vacaciones, pero siempre con un tiempo para charlar con su King Kong Army, Juan Cristóbal Guarello hizo un programa resumido, en la noche de este martes. En él señaló varias cosas sobre Colo Colo, entre las que analizó el tema de la amenaza de la Garra Blanca contra Jorge Almirón.

“Cuando aparecen estas barras oficiales amenazando a alguien, y lo vimos en Ñublense a principios de temporada, siempre hay un nexo con algún dirigente o con alguien de poder dentro del club, que estaría empujando esta situación crítica“, destacó JCG.

“Lo de Almirón no se ve bien a corto plazo y el partido ante Universidad Católica será decisivo“, cerró el comunicador, que aseguró que una derrota pondría de patitas a la calle a Jorge Almirón.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.