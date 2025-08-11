Colo Colo está peleado con el triunfo. El Cacique necesita de una buena actuación en la Liga de Primera, una performance categórica que permita renovar las esperanzas.

La oportunidad cae redondita. El cuadro dirigido por Jorge Almirón enfrentará a Universidad Católica, el próximo fin de semana. Una nueva edición del Clásico, que puede servir de aliciente para los albos.

Sin embargo, no hay semana en la que Colo Colo no cause polémicas. Pese a que el duelo ante Católica asoma como uno de gran relevancia, ya hay quienes sostienen que el Cacique perderá a un jugador importante.

ver también No es Claudio Bravo: Brayan Cortés elige a su portero favorito

Mauricio Israel pone el grito en el cielo: Colo Colo podría perder a figura

Como no estaba en cancha, Arturo Vidal brilló fuera de ella. El volante de Colo Colo estaba suspendido y vio desde un costado como sus compañeros realizaban un buen encuentro ante Everton de Viña del Mar.

No obstante, un penal en el último minuto le quitó la alegría a los albos y, definitivamente, hizo estallar de nuevo al King, quien encaró a los árbitros en el túnel a camarines. Esto podría valerle una sanción, si es que está en el informe de Felipe González.

“Se especuló si el árbitro lo iba a informar o no… estoy en condiciones de afirmar que en el informe de Felipe González va a estar lo de Vidal, por lo que arriesga una nueva sanción y se puede perder el partido ante Universidad Católica“, señaló Mauricio Israel al respecto, en el programa Círculo Central. Habrá que ver qué sucede finalmente.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal se perdería el duelo con la UC | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.