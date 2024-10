Palabra de Honor reveló recientemente que el conductor de “Que te lo digo”, Sergio Rojas, se suma al programa de competencia como uno de los reclutas en lo que será su primera participación en un espacio de este género.

Sin embargo, a pesar de que el programa aún no llega a la pantalla, las filtraciones no han faltado y se reveló que el periodista ya se encuentra fuera del encierro.

¿Qué le pasó a Sergio Rojas en Palabra de Honor?

Hace algunos días, el panelista de “Que te lo digo”, Luis Sandoval, entregó detalles de la salida del comunicador del nuevo reality de Canal 13, el cual se habría producido por una compleja lesión.

“Tengo entendido que fue un accidente bastante grave, una rotura de ligamento, lo que implica una cirugía para poder reparar estos daños, es una recuperación bastante lenta”.

Recientemente, el periodista fue consultado por su programa sobre su estado de salud, en donde señaló: “Ustedes comprenderán que no puedo darles detalles de nada, pero quiero que estén tranquilos. La verdad es que me siento como Terminator, está todo bien”.

“Ojalá que salga todo bien de lo que tiene que salir, el equipo está súper acondicionado para todo, pero estoy bien qué es lo importante y veo que ustedes también lo están haciendo bien

Sergio Rojas se lanza contra Pamela Díaz y su programa

Hace algunos días se reveló que el periodista ingresaba al programa de competencia, noticia que fue anunciada en el programa “Hay que decirlo”.

Al ser consultada por Pamela Díaz sobre si cree que estará en el lado de la “lealtad” o de la “traición”, Cecilia Gutiérrez señaló: “Yo creo que va a estar en la traición”, para luego dar paso al registro de la presentación del conductor de Que te lo digo al reality.

Los panelistas del programa de Zona Latina llamaron por teléfono a Rojas recientemente y le consultaron por lo sucedido en el espacio por la presentación que le hicieron en el espacio de la “Fiera”, evidenciando su molestia.

“Aprovecho de decirles al programa ordinario de Pamela Díaz, me parece una falta de clase la presentación que hicieron siendo el canal oficial y, además, les quiero decir a los que trabajan ahí que van a tener que se van a tener que tragar sus palabras, sobre todo Pamela Díaz, porque fíjate que le voy a dar clases de lo que es la lealtad dentro de un encierro”.

“Así que Pamela mira de quién te burlaste y espero tus disculpas públicas cuando vean los capítulos del reality”, puntualizó.

Agregando que si tiene que asistir al programa, no dará declaraciones. “Voy a estar sentado como una momia, y le voy a decir ‘ustedes no hablaron de mí, yo vengo acá por cumplir el contrato, no voy a dar ningún tipo de información y todo lo podrán ver en el Que te lo digo'”.

El periodista además reveló que dejó su huella en el encierro. “Les quiero decir a todos esos payasos que lamentablemente van a tener que hablar de sí o sí de mí, porque gracias a mi participación este reality tiene muchos giros dramáticos así que van a tener que hablar si o si de mi presencia”.

Revisa sus declaraciones a continuación