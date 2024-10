Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, continúa revelando a los rostros que serán parte del nuevo programa de competencia. Recientemente, confirmó la llegada de Sergio Rojas a sus filas, quien sumará su primera experiencia en un programa de telerrealidad.

El comunicador se suma a Marcianeke, Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef y Rubí Galusky.

¿Quién es Sergio Rojas?

El nuevo recluta de Palabra de Honor es un reconocido de farándula con una larga trayectoria en medios de comunicación, ha participado en espacio como “En portada” , “Me late”, “Me Late Prime”, y actualmente en el conductor de “Que te lo digo” de Zona Latina.

Acerca de su ingreso al reality, siendo este la primera vez que participa en un programa de competencia de telerrealidad, señaló: “Siempre me ha picado el bichito de estar dentro de un reality, pero debe ser porque afuera vivo en un reality constante (ríe). Como siempre estoy con gente tan loca, dije ¿cuál es la diferencia entre estar afuera que adentro con gente así?”.

Asimismo, sobre el reencuentro con conocidos rostros de la farándula nacional, Rojas adelantó: “Yo creo que no voy a enfrentar a nadie, creo que ellos van a enfrentarme a mí. Además que yo tengo una filosofía de vida que me río de mí mismo y también de estos personajes, porque finalmente nada es terrible. Yo me río de todo esto, a nadie se le va la vida por un cahuín”.

Comenta que su ingreso al reality es “un bonito desafío en mi carrera. Yo agradezco a Canal 13 que me haya juntado el rebaño de hienas para poder ir directamente y no tener que estar buscándolas. Van a estar todas reunidas para que yo me pueda dar un festín (ríe)”.

“Me están juntando a todos los que yo pelaba en un regimiento, entonces ahora tengo la posibilidad de pelarlos en sus caras”.

Añadiendo sobre su participación que espera pasar la primera eliminación. “Solo sé que yo no voy a ser la Carlalí (primera eliminada de Protagonistas de la fama) de este reality, es lo único que tengo en mi cabeza, así tenga que hacer todo lo que tenga hacer”.

“Yo con no ser el primero en irme me doy por pagado. Si me voy a la primera semana sería la deshonra de este reality”.