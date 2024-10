Hace algunos días se filtró que Miguel “Negro” Piñera dejó el encierro de Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13 que está por debutar en la pantalla, el artista fue uno de los primeros confirmados y se sumaba a su primera experiencia en un formato de competencia de este tipo.

A pesar de que el programa aún no sale al aire, debido a la diferencia entre tiempo real y televisivo, distintas situaciones se han filtrado al público, como los participantes que ingresaran y que aún no han sido confirmados, y las inesperadas salidas.

¿Por qué negro Piñera dejó Palabra de Honor?

En conversación con El Mercurio, el artista se refirió a su salida del reality señalando que se debió a una lesión. “Tuve un accidente en moto y me golpeé fuerte la espalda. Estoy con medicamentos y en licencia médica”

Asimismo agregó que se encuentra bien y con deseos de volver a ingresar. “Todo bien, nada grave”, agregó, comentando que la pasó muy bien durante la convivencia en el espacio. “El grupo es muy buena onda, el lugar maravilloso; hay chicas muy guapas y el equipo es excelente”, comentó, para luego añadir: “Quiero volver”.

La pelea que habría ocurrido en Palabra de honor

El medio infama reportó que una intensa discusión se vivió entre Oirana Marzoli, Marcianeke y Anaís, la pareja del artista quien también ingresó al reality, la cual terminó con la salida de la pareja del espacio.

“Oriana pidió su expulsión de Anais, también solicitó que ingresará Fer Figueroa y a Angie, pero esta última no era opción para la producción. Hoy (domingo) se decide si Anais vuelve al reality junto a Marcianeke o no. Oriana se está quedando sin aliadas y estaría exigiendo que entren amiga de ella. No lo estaría pasando muy bien”.

Asimismo, en otra publicación el medio señala que Oriana se habría enfrentado a Marcianeke. “Le pegó un manotazo y a ella no la expulsaron”.