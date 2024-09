Palabra de Honor aún no sale en pantalla y ya se reveló una tensa pelea que habría ocurrido en el encierro y que tiene como protagonistas a Oriana Marzoli, Facundo González y Fabio Agostini, lo que habría terminado con la española muy afectada y pidiendo su renuncia.

El nuevo reality de competencia aún no confirma la participación de los conocidos rostros, pero como siempre, las filtraciones no han faltado y una compleja situación estaría desarrollándose al interior del encierro.

¿Qué pasó entre Oriana Facundo y Fabio?

Según revela Infama, una intensa discusión habrían protagonizado Facundo y Fabio, quienes solían ser grandes amigos, en donde la española intervino y terminó llorando.

“Último minuto. Una fuerte discusión se dio entre Fabio y Facundo, donde Oriana se metió y terminó llorando, diciendo que quería abandonar el encierro.

¿Qué pasó entre Fabio y Facundo?

El español y el argentino eran muy cercanos y junto a Austin Palao, continúan un grupo de amigos de larga data, en donde los tres compitieron juntos en el programa peruano “Esto es Guerra”.

Cuando Fabio ingresó a ¿Ganar o Servir? tuvo un tenso cruce con Luis Mateucci, en donde el español tomó “venganza” por un hecho ocurrido en el reality anterior Tierra Brava, y salió del espacio a pocos días de su llegada, sellando así su mala relación con el argentino.

Semanas después se produjo el ingreso de Facundo a la casa y, aunque inicialmente su relación con Mateucci era tensa, comenzaron a acercarse y mantuvieron una buena relación durante el encierro, lo que habría molestado al español.

Lo que aumentó luego de que él fue a retirar a Pamela Díaz de la casona y Facundo no fue a saludarlo, explicando que pensó que no era cierto que Fabio estaba en la casa. “¿Tan cobarde es? (…) Que patético Facundo, lo único que le puede decir es que como amigo me ha decepcionado”.

Mientras que en un live realizado en junio junto a Austin, el español señaló: “Facundo ya no es amigo nuestro. Una mierda menos, era una piedra en el zapato, ya chao (…) No pregunten por Facundo, Facundo ya murió”.

Asimismo, en agosto durante un diálogo con La Hora, se refirió al quiebre de la amistad.

“Ya no es una persona en la que puedo confiar y sí, podemos ser colegas de nuevo, porque tenemos amigos en común y siempre vamos a coincidir, pero yo le dije a Facundo, ya no vas a ser como Austin (Palao), que es como un hermano para mí y es lo que yo también pensaba sobre él”.