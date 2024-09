Palabra de Honor reveló el pasado martes a dos nuevos participantes que se suman a la lista integrada por Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido y Marcianeke, quienes aceptaron el desafío del reality de Canal 13 que sucederá a ¿Ganar o Servir?.

Este nuevo espacio, que será conducido nuevamente por Karla Constant y Sergio Lagos, tendrá una estricta modalidad y los participantes serán parte de una academia militar en donde competirán en duplas para poder seguir en el programa.

¿Quién es la nueva recluta de Palabra de Honor?

El reality reveló que Victorio Bouvier y su pareja, la conocida chica reality Yuliana Cagna se suman a la competencia.

La argentina fue parte en Chile del reality “Volverías con tu ex” en donde ingresó como expareja de Luis Mateucci, sumándose a su equipo de competencia.

En el espacio protagonizó uno de los momentos más polémicos en donde fue agredida por Rubi durante una discusión, por lo que la chilena fue expulsada de la competencia a transgredir las normas.

Otro momento que se recuerda de su paso del reality fue su inesperada salida por decisión de Mateucci.

Ambos tenían una cercana amistad durante el encierro, sin embargo, tras perder una prueba, el actual participante de ¿Ganar o Servir? debió escoger quien seguía en competencia, Yuliana o Bárbara, esta última con quien tuvo una impactante discusión y tenía una tensa convivencia, contrario a su relación con Cagna.

Para sorpresa de todos escogió a Barbie para que continúe en el equipo, y Yuli fue eliminada del espacio.

El paso de Yuli en La Isla de las Tentaciones

Años más tarde, Yuli se sumó a “La Isla de las Tentaciones” junto a su pareja de ese entonces, Mel Alcalde, con quien tuvo una larga relación de seis años y firmaron el Acuerdo de Unión Civil. Sin embargo, en el espacio Mel fue el primero en caer en la tentación, finalizando así la historia entre ambos.

“Lo tomamos como unas vacaciones porque eran tres semanas y es verdad que nuestra relación estaba un poquito como en la costumbre, habíamos perdido los detalles y muchas cosas más, y sentíamos que el separarnos ahí nos iba a hacer extrañamos y fortalecernos, porque teníamos proyectos a futuro, pensábamos casarnos y tener hijos, pero en el fondo ya hacía años que estábamos más por una costumbre y no queríamos verlo”.

Por su parte, Yuliana también se dejó conquistar y conoció en el encierro a Victorio Bouvier “Vico”, con quien aún mantiene una relación amorosa e ingresar juntos al nuevo espacio de Canal 13.

“La primera noche que Vico se presenta y empieza a hablar, a mí me hacía reír mucho, y las chicas me decían que era como yo pero en versión hombre. Entonces tuvimos una conexión más como de amistad, porque yo tenía novio y no me iba a abrir si él no hacía nada”.

“Recuerdo que yo estaba con Vico y me dolía el cuerpo, porque tenía ganas, pero lo estaba reprimiendo y me estaba cerrando a él. Cuando Mel se empezó a portar mal, me di cuenta que algo estaba muy mal en mi relación porque me mostraban imágenes de Mel con Milo y yo sentía más celos de Vico y Karen que de Mel y Milo”, señaló a Canal 13.

“Ahí dije ‘bueno, yo voy a empezar a abrirme, a experimentar esta conexión que estoy teniendo’. Y me di cuenta que en el fondo yo quería que Mel avanzara para que yo pudiera hacer lo mismo”, explicó.