Palabra de Honor,el nuevo reality de Canal 13, está cerca de comenzar, en donde ya se confirmaron a los primeros participantes, pero además, se filtró que los rostros que serán parte de la nueva aventura ya van rumbo a Perú, lugar donde se filma el espacio.

El espacio de competencia que sucederá a ¿Ganar o Servir? está cerca de comenzar, nuevamente bajo la conducción de Karla Constant y Sergio Lagos, y se centrará en un estricto régimen bajo una academia militar.

Participantes de Palabra de Honor viajan a Perú

Infama reveló las imágenes en el aeropuerto en donde se encontraban Marcianeke y Catalina Pulido, pero también aparecen figuras que a pesar de que no han sido confirmadas por la producción, ya fueron filtradas como los nuevos ingresos como el periodista Andrés Caniulef, y Rubi Galiusky, ex participante de Volverías con tu ex.

¿Quiénes son los participantes de Palabra de Honor?

Los tres confirmados oficialmente son Marcianeke, Catalina Pulido y Miguel “Negro” Piñera, sin embargo, a través de filtraciones se conocen quiénes son los otros rostros que ingresarán.

En el listado de participantes se encuentran seis participantes de ¿Ganar o Servir?: Fabio Agostini, Oriana Marzoli, Facundo González, Raimundo Cerda, Faloon Larraguibel y Gala Caldirola.

A ellos se suman los periodistas Andrés Caniulef y Sergio Rojas, quienes además participaron juntos en el programa Me Late.

La ex participante de Volverías con tu ex y de La Isla de las Tentaciones, Yuliana Cagna, ingresará al espacio, al que se sumará su ex pareja Mel Alcalde.

El ex Perla, Maickol González más conocido como Dash y la actriz Antonella Ríos habrían confirmado en los últimos días su ingreso, al igual que Roxana Muñoz, la ex Año 0 y Jhonatan Mujica, quien fuerte del reality de Canal 13 Tierra Brava.

Mientras que también se filtró que el exfutbolista Kike Acuña no ingresará a pesar de estar entre los nombres filtrados.