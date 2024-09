Filtran que querida ex participante de Gran Hermano se suma a Palabra de Honor

Una nueva “recluta” habría confirmado su ingreso para el nuevo reality de Canal 13 “Palabra de Honor” y se trataría de un conocido y querido rostro de la televisión: Una ex participante de Gran Hermano.

A pesar de que hasta el momento solamente tres participantes han sido confirmados en el espacio, el cantante Miguel “Negro” Piñera, la actriz y panelista de TV, Catalina Pulido y el artista urbano, Marcianeke.

Sin embargo, las filtraciones no han faltado y ya se conoce gran parte de los nuevos integrantes de la competencia.

¿Quién es la nueva integrante de Palabra de Honor?

El portal Infama confirmó que Jennifer Galvarini, conocida popularmente como la Pincoya, está confirmada en el nuevo reality que sucederá a ¿Ganar o Servir?.

Cuando el espacio lanzó su primer teaser, en el casting virtual apareció la finalista de Gran Hermano y ex participante de Top Chef VIP como una de las postulantes, por lo que mucho se especulaba sobre su ingreso al reality.

Los confirmados de Palabra de Honor

El primero en sumarse a este nuevo desafío fue el cantante Miguel “Negro” Piñera. “Ya he recorrido el mundo entero, tengo vivencias maravillosas, he cantado en todos lados. Y ahora que este otro mes cumplo 70 años, me faltaba esta vivencia de estar en un reality”.

“Por eso entro con mucho optimismo, con muchas ganas, con la mejor actitud. Voy a llevar mi guitarra para hacer música, sentido del humor y lo voy a pasar la raj…”, explicó sobre su ingreso.

Seguido de la actriz Catalina Pulido, quien entregó detalles de su decisión de ingresar. “Creo que esta oportunidad llegó en el minuto perfecto, y yo prefiero arrepentirme de decir que sí que de decir que no”.

“Mis hijos son independientes y yo estoy en otra etapa de mi vida también, más madura, más pausada. Yo soy muy de energías y bastante esotérica, y pienso que todo te llega en el minuto que te tiene que llegar, y si te llega tienes que aceptarlo”

El tercer confirmado fue Marcianeke, conocido artista nacional detrás de hits como “Los malvekes”, “Dímelo má” y “Muñeca” en conversación con Canal 13 se refirió a su decisión de ingresar al espacio. “Me interesa disciplinarme, salir un rato de la rutina y descubrir cosas nuevas. En el fondo, quiero despejarme, disfrutar y tener un poco de paz y salud mental”.

“Nunca quise hacer el Servicio Militar y ahora va a ser algo por el estilo (ríe), así que me dejaré sorprender”, respondió acerca del estilo de Palabra de Honor.