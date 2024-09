Palabra de Honor está cada vez más cerca de llegar a la pantalla y recientemente anunció a dos de sus nuevos participantes los que se suman a Negro Piñera, Catalina Pulido y Marcianeke.

Una de las nuevas confirmadas es Yuliana Cagna, quien participó en el reality Volverías con tu ex de Mega, mientras que el segundo reclutado revelado es su pareja, Victorio Bouvier.

¿Quién es Victorio Bouvier?

Vico es un argentino de 33 años que trabajaba como camionero en su país, pero debido a la complicada situación económica, decidió emigrar a México para probar suerte como modelo y promotor con la ayuda de unos amigos.

Yuli y Vico (como le llaman a Victorio) se conocieron en La isla de las tentaciones. Ella entró al programa junto a Mel Alcalde, pero mientras él se dejó seducir por Milagros González, Yuli fue tentada por Bouvier, con quien ahora forma pareja.

Durante su estancia allí, recibió la propuesta de participar en un reality show, lo que marcó el inicio de su recorrido por programas de telerrealidad, llevándolo finalmente a formar parte de Palabra de honor.

“Me llegó la propuesta de participar en un reality y yo nunca había visto un reality. No sabía que ni que existían y fue todo muy rápido, en 10, 15 días me hicieron todo y me soltaron adentro”.

Acerca de la Isla de la Tentación, señaló que “lo primero que veo es a Yuli sentadita ahí, con un vestidito, la panza al aire, y un boludo con jopo al lado. Y casi me muero ese primer día, me quería casar con ella, tener hijos… no sé, un montón de emociones”, expresó a Canal 13.

“No me considero un galán ni un conquistador. Me considero divertido y creo que con sentido del humor se te abren muchas puertas. También soy honesto, frontal y directo, pero no tenía ni la más pálida idea que podía llegar a ser un tentador ni a estar en un reality”.

“Sin embargo, me gustan las experiencias nuevas y me gusta estar incómodo, así que fue una experiencia espectacular de vivirla. Dura y difícil, porque tuvo muchas emociones que no esperaba, pero me gusta que me sorprenda la vida”, explicó sobre su ingreso al programa.