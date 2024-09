Gran Hermano vivió este domingo un capítulo de alto impacto en donde un jugador, por decisión del público, abandonó el espacio, pero además, se vio la esperada llegada de la ganadora de la primera temporada, Constanza Capelli.

Acerca de la eliminación, al comenzar el episodio, Diana Bolocco comentó que está es “la votación más alta por cantidad de votos, por lejos, pero además, la más reñida”.

Los jugadores en zona de riesgo eran Chama, Manuel, Waldo, Carlyn (que fue sancionada por Gran Hermano por revelar información de afuera) y Felipe.

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Por decisión del público, el décimo jugador en abandonar la casa es Chama por un porcentaje del 69,83% de los votos contra un 30.17% de Carlyn.

El primer salvado por decisión del público fue Waldo, seguido de Felipe y Manuel, por lo que la placa final quedó entre Chama y Carlyn.

“Me siento bien, como te dije estoy tranquila no me siento mal para nada, para mi es una tranquilidad, yo me voy habiendo sido una persona eral, hay persona que están aquí diciendo cosas, pero no voy a cambiar mi manera de ser, mi mentalidad y me voy tranquilidad”.

Por su parte, Manuel se mostró muy molesto. “Toda la gente falsa aquí dentro se va a jorder. Yo sé la persona que es, yo me quedó con esto y espero que afuera la pueda conocer. Pero ella ha demostrado la persona que es. Yo gracias a ella he crecido mucho”.

“Si la semana que viene me tengo que ir, me iré feliz. La Michelle me saca la lengua ahora mio, no lo veo correcto”, comentó el italiano, a lo que la brasileña señaló: “Tranquilo, te vas la otra semana”.

“Me iré tranquilo, pero seré tu pesadilla”, añadió Manu. Este comentario no le gustó a Pedro, quien lo emplazó. “Tranquilo Manuel, se entiende que estes enojado, pero así no se amenaza”.