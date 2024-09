Camila Andrade protagonizó una de las eliminaciones menos esperadas de la nueva temporada de Gran Hermano, en donde a pesar de las críticas iniciales la ex Calle 7 comenzó a ganarse el cariño del público quienes las perfilaban como una de las finalistas del espacio.

En la placa donde se enfrentó a Manuel Napoli, la animadora obtuvo la mayor cantidad de votos, por lo que tras más de dos meses en el espacio debió armar sus maletas, situación que impactó a los televidentes quienes pedían que Camila siguiera en competencia.

Muchos televidentes se pronunciaron respecto al “Golden Ticket” para que pudiera volver al espacio. En conversación con RedCarpet, la animadora entregó detalles de su paso por el reality y además aclaró su posición frente a un eventual repechaje.

¿Volverá Cami a Gran Hermano?

Acerca de si estaría dispuesta a participar en un reingreso a la casa, la presentadora señaló: “Yo siento que estuve más tiempo del que pensé y fue harto, adentro se pasa como si fueran seis meses y estuve dos meses y medio, no es algo que esté considerando hoy mismo la verdad, el tema del reingreso.

Sobre las peticiones de los televidentes para que vuelva a la competencia, señaló: “No sé si es algo que calce por temas de tiempo como proyecto, pero agradezco enormemente la intención de la gente… de verdad muchas gracias”, explicó.

El impacto de Gran Hermano en su vida

La comunicadora comentó que su ingreso significó “un antes y un después en mi vida personal y laboral, y creo que fue la mejor decisión que he tomado en el último tiempo y me siento muy agradecida de que los ejecutivos y las personas pensantes de este proyecto hayan considerado mi participación en el reality”

“Yo al principio me negué un poco, me parecía súper arriesgado emocionalmente, me encontraba mejor de lo que estuve meses atrás, y me arriesgue no más. Dije: ‘ya no tengo nada más que perder'”.

“Entonces aposté y creo que fue una buena apuesta, en donde salgo fortalecida, salgo más respaldada por el cariño de la gente, por mi pareja, por mi familia, por el mismo canal que me ha brindado una sonrisa, un abrazo”.

En la misma línea se refirió a los televidentes. “Muchas gracias a la gente y al público por tener esa confianza hoy en día en mí”.