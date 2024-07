Cada vez falta menos para que comience la nueva temporada de Gran Hermano Chile, en donde el espacio ya confirmó a gran parte de sus participantes, faltando solamente uno que será revelado el mismo día del estreno.

El segundo ciclo tendrá importantes cambios respecto a su primera edición, siendo uno de los más relevantes la selección de los jugadores.

A diferencia de la primera temporada, esta vez se dividirán los participantes entre famosos y personas desconocidas, quienes además deberán someterse a pruebas por equipos para ver en que lado la casa habitarán durante la semana.

Una parte tendrá comodidades, mientras que la otra será el ya anunciado “sótano“. Por lo mismo, los televidentes quieren conocer más sobre los rostros que se someterán al desafío de ingresar a “La Casa más famosa del mundo”.

¿Quién es Manuel Napoli?

El modelo e influencer radicado en España es uno de los nuevos participantes del reality en su edición chilena. Nació en Italia, pero actualmente vive en Madrid, tiene 30 años y está soltero y sin hijos.

Ha participado en numerosos programas, como en La Isla de las Tentaciones y tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa en donde pasó una compleja situación: Se enamoró de una compañera que ya tenía pareja.

Se define como un amante de la cocina, en donde uno de sus sueños es poder poner un restaurante de pastas y pizzas.

“Me conocen todos como Manu, como buen italiano me gustan las pastas y las mujeres. La gente me ve como un mujeriego, pero ¿hay cosa más linda que las mujeres? Pues no. Podría dedicarme toda la vida a los realities shows, porque yo he nacido para esto”, expresó en su presentación.

¿Cuándo comienza Gran Hermano 2?

El reality comienza estrenará su nueva temporada este viernes 12 de julio a partir de las 22:30 y se emitirá a través de las pantallas de Chilevisión en todas sus plataformas, también se podrán disfrutar las 24 horas de transmisión a través de DGO online y DirecTV en TV.