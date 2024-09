Una situación que impactó a los jugadores de Gran Hermano se vivió este fin de semana en donde, al aparecer, un apasionado encuentro habría ocurrido entre Chama y Manu.

A pesar de que las cámaras no mostraron nada explicito, el resto de los jugadores comentaban la situación de manera muy sorprendida. Esto ya que a pesar de que el italiano ha hecho público en múltiples ocasiones sus sentimientos por la ex Tierra Brava, ella le recalcó constantemente que solamente lo ve como un amigo.

Sin embargo, esta situación habría cambiado en las últimas horas en donde los televidentes notaron mayor cercanía entre ambos, pero además los mismos compañeros confirmarían la evolución en su relación.

¿Qué pasó entre Chama y Manu en Gran Hermano?

Durante la transmisión de este fin de semana se ve una conversación entre Felipe, Miguel y Carlyn, en donde el español les comenta que “esos dos (Chama y Manu) se están comiendo en el cuarto”, a lo que la ex Top Chef VIP agregó: “Hace rato. Es que ustedes se hacen los hueon.., y no quieren entenderlo. Es estrategia para echarlos al cul… a todos”.

Luego, la influencer se para y le hace un gesto a Michelle, dándole a entender lo que está pasando entre ambos. “Tu amiga… allá, tu amiga en el cuarto”.

Cuando Michelle va al baño, los encuentra y solo se escucha que dice “qué fuerte”, mientras ambos salen del lugar. “No digas nada”, le contesta Chama.

Asimismo, en otro registro, Michelle comenta algo que vio entre ellos. “Fui al baño, y cuando salí, yo creo que eran como las 4 o 5, estaba la Chama arriba de Manuel, oculta detrás de la puerta, y ahí salgo… ningún tipo de reacción”.

Carlyn vs Chama

En el avance del capítulo de hoy se ve un fuerte cruce que protagonizarán la ex Top Chef VIP y la influencer. “Te fuiste y te mandaron a tu casa porque no tienes personalidad, porque no sabías si ser espiritual si ser hipócrita”, a lo que Carlyn respondió: “La gente me trajo para acá para desenmascararte”.

“Te trajeron gratis porque nadie daba un peso por ti”, replicó la ex Tierra Brava. Otra escena muestra a Carlyn en el confesionario señalando: “yo no me voy a quedar callada gran hermano, pero a mí en este programa no me vuelven a pisotear”.