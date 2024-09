Gran Hermano vivió una semana llena de emociones en donde en pocos días tres jugadores del espacio decidieron renunciar. El primero fue Iván Cabrera, seguido de Íñigo. Sin embargo, la salida que más sorprendió a los televidentes fue la de Alexandra Méndez, la Chama.

A pocos días de su emotiva y sorpresiva salida del espacio, la ex Tierra Brava utilizó sus redes sociales para referirse a su renuncia, en donde salió de manera inmediata tras tomar su decisión, sin despedirse de sus amigos más cercanos, lo que dejó muy afectados a Michelle y Manuel.

Chama vuelve a las redes sociales

A través de sus historias de Instagram, la jugadora compartió un mensaje con sus seguidores agradeciéndoles por el apoyo durante la competencia.

“Hola cositas bonitas, yo tengo un descontrol del sueño bárbaro, no se lo pueden imaginar. Me estoy despertando ahorita, quiero mandarle un saludo a todos que están super activos en redes, yo casi no me he tomado el tiempo para estar ahí atenta a todo, estoy tratando”.

Asimismo, señaló: “venía cansada, agotada, por el tema del reloj, que lo tenemos todo cambiado porque el programa lo pasan de noche, terminamos de trabajar tipo 3 de la mañana, luego para dormirnos nos cuesta mucho por las luces, quedamos muy activos, conversando sobre lo que haya pasado en la gala”.

“Y bueno, todo está como un desorden y eso afecta un montón, aparte yo venía super agotada física y mentalmente por toda la situación que vivimos dentro de la casa, entonces nada, he estado recuperándome estos días, sin embargo, ahorita tratando de conectarme más con ustedes (sus seguidores)”, explicó.

¿Estará Chama en el repechaje de Gran Hermano?

Recientemente, se reveló que el espacio de competencia comenzará dentro de los próximos días su esperado repechaje, en donde los participantes que buscarán su reingreso a la casa son Íñigo, Camila Power, Antonia, Yuyuniz, Daniela, Diego y Chama.