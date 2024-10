El reality de Canal 13, que aún no llega a la pantalla, tendría un fuerte conflicto en el encierro entre tres participantes.

El reality de Canal 13 Palabra de Honor aún no llega a la pantalla, sin embargo, esto no ha sido impedimento para las múltiples filtraciones que revelan detalles de lo que estarían viviendo los conocidos rostros que se sumaron a este desafío dentro del encierro.

Hasta el momento solamente 9 participantes han sido confirmados por la producción, pero debido a la diferencia entre el tiempo real y el televisivo, el público ya se enteró de que entre los confirmados se encuentran Oriana Marzoli y Anaís, la pareja de Marcianeke.

¿Qué pasó entre Oriana y Anaís en Palabra de Honor?

Según revela Infama ocurrió un fuerte cruce entre ambas, con empujones incluidos, y que resultó en la salida del cantante, quien ya fue anunciado como participante, y su pareja del encierro.

A través de una historia de Instagram señalaron que “Oriana pidió su expulsión de Anaís, también solicitó que ingresará Fer Figueroa y a Angie, pero esta última no era opción para la producción. Hoy (domingo) se decide si Anaís vuelve al reality junto a Marcianeke o no. Oriana se está quedando sin aliadas y estaría exigiendo que entren amiga de ella. No lo estaría pasando muy bien”.

Asimismo, en otra publicación el medio señala que Oriana se habría enfrentado a Marcianeke. “Le pegó un manotazo y a ella no la expulsaron”.

¿Cómo será Palabra de Honor?

El nuevo reality tendrá un formato en donde los participantes competirán en duplas y deberán someterse a un régimen estricto en una academia militar, el cual será conducido nuevamente por Sergio Lagos y Karla Constant y ocupará el espacio televisivo de Ganar o Servir que está por comenzar su recta final.

Hasta el momento son nueve los confirmados para ingresar al espacio: Sergio Rojas, Andrés Caniulef, Catalina Pulido, Miguel “Negro” Piñera, Marcianeke, Yuliana Cagna, Mel Alcalde, Rubí Galusky y Victorio Bouvier.