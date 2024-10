Palabra de Honor confirmó este lunes el ingreso de Josué Bernal al reality, quien se suma al listado de famosos que vivirán esta intensa experiencia que está por comenzar. Previo a su ingreso, el galán español hizo una coqueta confesión que involucra a una conocida figura de la televisión nacional: Gala Caldirola.

El espacio de competencia ya confirmó a Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky y Sergio Rojas, como sus primeros 10 participantes, pero aún quedan nombres por revelar y uno de ellos podría ser la actual participante de ¿Ganar o Servir?.

Josué Bernal confiesa sus sentimientos por Gala

El galán de 30 años, conocido en su país por participar en Mister España y por los realities de parejas “Hombres, mujeres y viceversa” y “La isla de las tentaciones”, debutará por primera vez en la pantalla nacional y al ser consultado por Canal 13 sobre lo que espera de esta experiencia, el español habló sobre el posible ingreso de Gala y lo que espera que ocurra en caso de reencontrarse en el encierro.

“Me gustaría que entre Gala Caldirola. Con ella coincidimos en un reality de España y nos llevamos muy bien, ella ya me seguía en redes y es una chica súper simpática. Sé que a ella yo le podría llamar la atención, porque no soy tonto y sé leer entre líneas, así que, si entra al reality, creo que uno de mis objetivos ahí sería conquistarla”, explicó.

El hispano también confesó detalles sobre su vida personal. “Mi perdición es la fiesta, soy un poco desordenado y disfrutón, me gusta demasiado pasarlo bien, y me encantan las mujeres. Al final creo que hay que ser también un poco malote en la vida, porque si no es muy aburrido”, comentó.