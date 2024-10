Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, está cerca de llegar a la pantalla con un intenso espacio de competencia en donde los participantes estarán sometidos a un estricto régimen dentro de una academia militar.

Entre los confirmados del nuevo espacio se encuentran Marcianeke, Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Sergio Rojas y Rubí Galusky.

Sin embargo, las filtraciones no han parado y se reveló que un conocido exjugador de fútbol nacional se sumaría al espacio.

¿Quién es el jugador nacional que llegaría a Palabra de Honor?

Según reveló Infama Jorge “Kike” Acuña, exfutbolista nacional y exesposo de Carla Jara estuvo entre los confirmados. Sin embargo, habrían bajado su participación en el reality por el ingreso de Roxana Muñoz, su ex pareja.

En conversación con Página 7 durante septiembre, el deportista señaló: “En dos meses más sale mi libro, así que en temas de televisión, la verdad que no tengo idea. He escuchado por ahí, pero no sé nada”.

“Podría pensar en entrar a un reality solo por el tema de la competición, pero así estoy tranquilo. Me va bien estando afuera y por el momento no tengo idea de nada”, expresó.

Actualmente, Kike se desempeña como entrenador, pero como jugador tuvo una larga carrera en donde paso por distintos clubes tanto en Chile como el extranjero.

El deportista comenzó su carrera en 1999 en Unión Española, para sumarse al año siguiente a Universidad Católica en donde estuvo cinco temporadas.

Luego dio el salto al fútbol europeo en donde llegó al Feyenoord Rotterdam en Países Bajos en donde jugó entre el 2002 y el 2004.

En su regreso a Chile el 2007 se sumó por una temporada a Universidad de Chile en donde jugó 15 partidos. Tras pasos por equipos como Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, Ñublense, Unión San Felipe y Rangers, el jugador terminó su carrera el 2016 en Cobresal.

Su vida personal también fue muy comentada en los medios tras su bullado matrimonio con Carla Jara, el cual terminó cuando ella estaba en Pelotón IV y su quiebre se vio en pantalla.

Al año siguiente ingresó a Pelotón V donde fue el séptimo eliminado. También tuvo una relación con Roxana Muñoz, ex Año 0, con quien tiene una hija.