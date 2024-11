Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, llegó recientemente a la pantalla con sus primeros capítulos en donde ya se produjeron los primeros cruces entre los reclutas y también divertidos momentos.

Sin embargo, la competencia se acercaría a tensos momentos, esto debido a las filtraciones entre tiempo real y televisivo, se filtró que Fabio sufrió un complejo accidente que, al parecer, lo alejaría del nuevo espacio de telerrealidad.

¿Qué pasó con Fabio en Palabra de Honor?

Infama reveló que el ganador de Tierra Brava sufrió una lesión durante una competencia y debió ser intervenido con láser en uno de sus ojos. Sin embargo, ya recibió la aprobación médica para regresar al reality y se encuentra nuevamente dentro del encierro.

Fabio se sincera con Oriana

Durante el desayuno, el español le comentó a Marzoli el problema que tiene con su pareja Facundo, que era uno de sus grandes amigos antes de Ganar o Servir, señalando que le molestó la actitud que tuvo durante el encierro, sobre todo con Austin, a quien no defendió cuando era criticado.

“Quiere estar bien con Dios y con el diablo, y eso no se puede hacer. Y lo conozco hace años, lo ha hecho muchas veces y siempre le decíamos que era un hipócrita”, explicó Fabio.

Agregando que también le dolió que no bajará a saludarlo cuando en ¿Ganar o Servir? el español fue a buscar a Pamela Díaz.

“Te lo juro por mi madre. Él se moría por bajar, le dije que no bajara porque pensábamos que era una broma de ésta (Pamela), pero no sabíamos que estabas. Es mi culpa que no bajara, él de verdad que no sabía”, aseguró Oriana.

“Es su culpa. Se dejó llevar por ti y no tuvo huevos para bajar. Se portó mal con Pamela y conmigo para ganarse tu aprobación. Tú lo conoces de hace poco, no tienes idea de cómo es”, respondió Fabio.