Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, finalmente debutó en pantalla con un espacio de competencia en donde conocidas figuras del espectáculo se enfrentarán a un estricto régimen al interior de una academia militar.

Entre los rostros que se sumaron al espacio se encuentra la modelo y presentadora peruana Anyella Grado, quien protagonizó un polémico momento en Perú, en donde fue destronada de la corona de Miss Perú el año 2019.

¿Por qué le quitaron el título de Miss Perú a Anyella Grado?

La modelo originaria de Trujillo, Perú fue coronada como la nueva Miss Perú el año 2019, lo que le dio el pase para representar a su país en Miss Universo ese año.

Sin embargo, su carrera se vio interrumpida cuando se viralizaron videos de ella celebrando en una discoteca en estado de ebriedad junto a sus amigas, lo que llevó a la organización del certamen a tomar la decisión de destituirla.

“Yo tenía una infección estomacal, salimos con chicas de la organización y me puse a tomar tequila, lo que nunca había hecho. Tan salada fui, que me cayó mal, me enfermé y terminé en la habitación vomitando. Lo malo es que me grabaron”, expresó.

Sobre la pérdida del título, comentó que la noticia le fue dada un día antes de su cumpleaños. “Fue un suceso bastante fuerte en mi vida, creo que marcó un antes y un después. Ahora veo que atentaron en contra de mi privacidad. La que me grabó fue una compañera del certamen que estaba en la organización, pero la filtración nunca llegamos a saber quién la hizo. Es un tema controversial hasta hoy en Perú”.

Anyella comenta que a 5 años del incidente considera que ha cambiado en muchos aspectos. “Hoy en día creo que soy una persona mucho más madura emocionalmente, y también soy consciente de muchas cosas”.

“Ahora me doy cuenta de que jamás debí exponerme a una situación así, pero, por otro lado, la chica jamás debió grabarme en esa situación, sabiendo que ese video podía correr por cualquier mano y filtrarse. Debí haberme cuidado más, y debieron haberme cuidado más también”, añadió.