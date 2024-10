Palabra de honor, el nuevo reality de Canal 13, está muy cerca de llegar a la pantalla con un nuevo espacio de competencia en donde se llevará a un grupo de personalidades rebeldes a someterse a la disciplina de una academia militar.

Catalina Pulido, Marcianeke, Gala Caldirola, Sergio Rojas, Andrés Caniulef, Oriana Marzoli, Félix Soumastre, Mel Alcalde, Dash y Antonella Ríos, entre otros, serán parte de este reality show, que contará con la conducción de la reconocida y querida dupla de Sergio Lagos y Karla Constant, líderes exitosos en el mundo de los reality shows en Chile.

Karla Constant y Sergio Lagos adelantan detalles de Palabra de Honor

El programa debutará en la pantalla el próximo 3 de noviembre y la animadora del espacio adelanta: “Está partiendo de una manera muy vertiginosa y los participantes lo han sentido muchísimo más porque no les hemos dado ni respiro ni descansos”.

“Se han tenido que adaptar a pruebas físicas muy fuertes y, además, a un tema de convivencia, no todos están durmiendo bien, por ejemplo. Muchos todavía están desajustados en horario, en la alimentación, así que para ellos los primeros días y la adaptación está siendo bien ruda”.

Por su parte, Sergio Lagos añade: “Hay algo interesante en la diversidad de los personajes, porque son personas de muy amplio espectro. Además, distintas nacionalidades, distintos currículums, distintas profesiones, distintos tonos, y diferentes maneras de ser”.

“Y eso, para mí, también ha generado un atractivo especial, porque siento que hay colores que no habíamos tenido en términos de personalidades en otros tipos de experiencia, o por lo menos en las últimas que hemos realizado. Y hasta el minuto me parece que es un cóctel bastante explosivo, por decirlo de alguna manera”.

Este es el tercer programa de telerrealidad seguido, tras Tierra Brava y Ganar o Servir, que conducirán, sobre esto, Karla agrega: “A mí, en lo personal, este tercer reality me motivó mucho y lo he tratado de una manera súper distinta, porque uno ya tiene un conocimiento mayor y porque la idea me pareció tan diferente que me motivó muchísimo… pero con cierta calma también, debido a que ya nos conocemos mucho más con el equipo”.

“Hay que pensar que este ya es el tercer proyecto, entonces, ya pasamos el rodaje y ya estamos funcionando bien, como una máquina con cada una de sus piezas. Funcionando muy bien, diez puntos”.