La comediante se presentó con su nuevo show en donde se refirió a lo sucedido con el ex Club de la Comedia.

Maly rompe el silencio tras rumores de infidelidad de Freire: "Me carga Shakira, pero me uní al club"

Maly Jorquiera se presentó este fin de semana con su esperado nuevo show en donde se refirió al escándalo de infidelidad de su esposo, el también comediante Sergio Freire, con quien contrajo matrimonio este año.

En el bar Comedy, la conocida comediante presentó una divertida rutina, en donde hizo mención de la noticia que ha sacudido a los medios y los televidentes en los últimos días.

Maly Jorquiera se refiere a los rumores de infidelidad de Freire

Según extractos publicados por los asistentes al show en redes sociales, la querida figura de televisión comenzó señalando: “¿Cómo están? nosotras también, estamos la raj… mejor momento. Estamos mejor, estamos bien, estamos sanas, sin atados en la casa, nada. La vida nos sonríe”.

“No creo que hayan venido por el chisme, ¿qué chisme?, la gente no es copuchenta“, agregó.

“Me carga Shakira, pero me uní al club (…) Sus entradas pagan la terapia familiar”, expresó según recopila Lun.

Asimismo, uno de los asistentes público una potente reflexión que hizo la comediante. “Aunque sean correctas o incorrectas tenemos que hacernos responsable de lo que hacemos, así que busquen a su pareja, busquen un lugar confortable. Si les duele, no es ahí. Si les hacen daño, no es ahí“.

“Qué lindo ver parejas. No sé si saben lo que me pasó. Pero yo estoy bien, mi familia también… Eh, cuidado con los cachos”, expresó, para luego bromear señalando: “estoy vendiendo toda la colección de Los Simpson, algunos vienen rotos”.

Rumores de infidelidad de Sergio Freire

Recientemente, en el programa Oh! Diosas, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló la información sobre el quiebre de la pareja y los motivos. “Sergio Freire conoció a una chica, fue a un show de stand-up de él, después empezaron a hablar por Instagram. Esta chica estaba emparejada. Se juntaron una vez en la productora de él, después se juntaron en un hotel”.

Por otra parte, en el nuevo espacio de Mega, Only Fama, hablaron con Karina Valenzuela, la supuesta amante del comediante, en donde señaló: “No investigue más allá, creo que ese fue mi error. Era un tema de amistad, entonces no tenía mayor trascendencia saber si tenía pareja (…)”.

“Ahí compartimos, nos reímos. Ahí hubo como una atracción y yo le pregunté como en qué estaba y él me dice que no estaba con ella, que no estaban juntos con su esposa”, explicó.