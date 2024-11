Habla supuesta amante de Sergio Freire: "Me dice que no estaba con ella, que no estaban juntos"

El nuevo programa de entretenimiento de Mega, Only Fama, conversó de manera exclusiva con Karina Valenzuela, la supuesta amante del comediante Sergio Freire.

La noticia sobre el quiebre del exintegrante del Club de la Comedia y Maly Jorquiera se filtró este viernes, tras un nuevo capítulo del programa Oh! Diosas, en donde la periodista Cecilia Gutiérrez reveló: “Sergio Freire conoció a una chica, fue a un show de stand-up de él, después empezaron a hablar por Instagram.

“Esta chica estaba emparejada. Se juntaron una vez en la productora de él, después se juntaron en un hotel. La pareja de ella viaja mucho y sospechaba que algo pasaba, que ella estaba rara, hace dos semanas, los primeros días de octubre, él le revisa el celular y le encuentra las conversaciones con Sergio Freire”, expresó.

Supuesta amante de Sergio Freire rompe el silencio

En el programa de Mega, Michael Roldrán conversó con Karina Valenzuela, quien explicó cómo habría iniciado el romance con el comediante.

La mujer señaló que todo comenzó cuando ella asistió a un show de él a principios de octubre en donde al terminar, él le pidió conversar para luego intercambiar cuentas de Instagram. “Empezamos a hablar por mensajes como amigos”.

“No investigue más allá, creo que ese fue mi error. Era un tema de amistad, entonces no tenía mayor trascendencia saber si tenía pareja (…)”.

Al ser consultada sobre en que momento la relación evolucionó de la amistad, reveló que a los días del show él la invita a la productora a “tirar la talla”, revelando que fue con una amiga.

“Ahí compartimos, nos reímos. Ahí hubo como una atracción y yo le pregunté como en qué estaba y él me dice que no estaba con ella, que no estaban juntos con su esposa”.

“Pequé de ingenua”, comentó Karina en la entrevista. “La vida me jugó una mala pasada en este caso, no me siento orgullosa, ni minimizo la situación. Yo no lo hice a consciencia”.

Ella revela que sintió una química con él y se besaron. “Cuando me voy nos besamos y ahí empieza una conversación más de coqueteo”.

Después supo por su amiga que el comediante seguía junto a Maly Jorquiera, por lo que procedió a bloquearlo. “Mejor lo corto de raíz”.