¿Ganar o Servir? se encuentra a pocos días de su esperada final en donde Pangal Andrade y Pancho Rodríguez se enfrentarán en un esperado duelo que los coronará como el mejor de la exigente competencia.

Pero además, se realizará una competencia preliminar en donde los participantes más votados, Oriana y Raimundo, competirán antes del duelo principal.

¿A qué hora es la final de Ganar o Servir?

Debido a la esperada final, la producción se encuentra preparando una jornada especial de cobertura para este domingo 3 de noviembre con una transmisión especial que comenzará desde las 5 de la tarde con su react en Youtube. Por otra parte, la esperada final entre Pangal y Pancho comenzará a las 21:00 por las pantallas de Canal 13 en todas su plataformas.

Mientras que Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13 que ocupará la franja horaria de Ganar o Servir se estrenará a las 23:00 horas.

Finalistas adelantan la final de Ganar o Servir

En conversación con RedCarpet, Pangal comentó que la competencia contra Pancho será una “final épica”, agregando sobre su entretenimiento “ha estado intenso, no ha sido como yo quería del principio, salí medio lesionado, pero llevo un mes sin parar, entrenando, hasta con nutricionistas, he seguido una dieta rigurosa, he bajado seis kilos para poder bajar un poco el peso y ser más liviano. Y nada, voy a competir contra una leyenda eso es lo más entretenido de todo”.

En conversación con Fotech, Pancho señaló: Yo creo que estamos bien parejos, que no hay mucha ventaja para él o para mí. Hablar de ventaja sería un poco irresponsable, estamos bien parejos”.

“Y en cuanto a debilidades, yo creo que él con estos dos meses que estuvo antes que yo tuvo la posibilidad de medirse y más o menos ver cómo está físicamente. Porque yo cuando entré no me tocaron competencias difíciles para medir cómo me encontraba físicamente”.