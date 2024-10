"No me cae bien", "voy contra una leyenda": Pangal adelanta la final contra Pancho en GoS

Quedan pocos días para que se realice la esperada final del reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir? en donde Pangal Andrade se enfrentará a Francisco Rodríguez por el ansiado premio final y el título como el mejor de la temporada.

El domingo 3 de noviembre se realizará el esperado duelo desde Perú, lugar donde se filmó todo el reality y en donde ambos llegaron a la última instancia de la competencia tras vencer numerosas pruebas.

En conversación con RedCarpet, Pangal Andrade entregó detalles de cómo viene la competencia y lo que piensa de su rival.

Pangal y su opinión sobre su rival en la final de GoS

“No me cae bien Pancho, no somos amigos y no vamos a ser amigos”, comenzó señalando el deportista, agregando que el ex Calle 7 es “un personaje” y “una leyenda en Perú”.

“Es alguien que lleva 9 años siendo invicto y nadie le ha ganado. Claro que me pone nervioso, no voy contra Frank Lobos como en Año 0, que le volé la raj… a mi amigo Frank, pero voy contra una leyenda”, expresó.

Agregando que ahora será una final esperada. “Voy contra alguien que se ha preparado toda su vida. Yo creo que esta es la mejor final que puede haber, pero si me hubiese gustado llegar con Rai porque son diferentes los lazos”.

“No es fácil estar tres meses encerrados en un reality, él empezó desde el principio, yo también, bueno Pancho no tiene la culpa de haber llegado dos semanas o tres antes de que terminara el reality, pero claro, uno está más agotado”.

Añadiendo que Pancho llegó en un momento en todos ya estaban agotados mentalmente. “A mí me habían dado la noticia de que se murió mi abuela estando encerrado, entonces fue difícil, mi mente estaba en otra parte y agotado mentalmente… con alguien que está desde el principio hubiese sido entretenido, pero no hubiese sido tan espectacular como la final que se viene ahora”.