¿Ganar o Servir? estrenó este martes un capítulo de alto impacto en donde se reveló que Pangal Andrade es uno de los finalistas del espacio en donde se enfrentará a Pancho Rodríguez por el título como el mejor de la temporada.

Tras largos meses de arduas pruebas, el deportista y capitán de Soberanos logró un cupo en una de las finales más esperadas en la historia de los realities por los televidentes, en donde dos grandes competidores se enfrentarán en la arena de juego en lo que será el cierre del espacio este domingo 3 de noviembre.

En conversación con RedCarpet, el kayakista entregó detalles de cómo se ha preparado para la final y se refirió a su paso por el programa.

La preparación de Pangal para la final de Ganar o Servir

Acerca de cómo se ha preparado para la final, el ganador de Año 0 señala: “Se viene una final épica, el entrenamiento ha estado intenso, no ha sido como yo quería del principio, salí medio lesionado, pero llevo un mes sin parar, entrenando, hasta con nutricionistas, he seguido una dieta rigurosa, he bajado seis kilos para poder bajar un poco el peso y ser más liviano. Y nada, voy a competir contra una leyenda eso es lo más entretenido de todo”.

Sobre sus lesiones, el deportista señaló: “La hernia pasó a segundo plano, lo que me tiene bien cagad.. es la pubalgia, que es bien complicada, me he infiltrado en las dos piernas, pero hay que dejar la lesión de lado y concentrarse en el entretenimiento”.

“He entrenado con dolores, dormir con dolor, pero hay que intentar olvidarse, hay que tratar de hacer el dolor tu amigo, de hecho ahora vivo con dolor, pero me hubiese gustado no haberlo tenido. Pero es parte de lo que se viene, no puedo hacer nada. Pero voy mejor, cada día mejor”.

Acerca de su ingreso a un nuevo programa de competencia a 14 años desde la final de “Año 0”, Pangal comenta: “Fue un proceso interesante, no sé por qué no me llamaron a más realities, yo creo que pensaban que no quería o que iba a ganar. Nunca me llamaron”.

Agregando sobre su ingreso a ¿Ganar o Servir? que “Fue loco, 14 años después entrar a otro, entré más maduro, porque entré al primero a los 24 años y al otro a los 39 años. Fue entretenido, fue una experiencia cuática, estar encerrado 3 meses es super loco, intenso”.

Pangal se refiere a su relación con Pancho en GoS

Sobre cómo fue la convivencia dentro del encierro con quien será su rival en la gran final, comentó: “No me cae bien Pancho, no somos amigos y no vamos a ser amigos. Es un personaje, es una leyenda en Perú.

“Es alguien que lleva 9 años siendo invicto. Claro que me pone nervioso, no voy contra Frank Lobos como en Año 0, le volé la raj… a mi amigo Frank, pero voy contra una leyenda”.