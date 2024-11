Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, debuta este domingo en pantalla con un formato de competencia en el que destacadas figuras del espectáculo se enfrentarán a un riguroso régimen dentro de una academia militar.

Entre los participantes que se suman al espacio se encuentran Yuli Cagna, quien se reencontrará en el espacio de telerrealidad con su ex pareja, Mel Alcalde. Pero eso no es todo, ya que además también se confirmó el ingreso de su pololo actual, Vico Bouvier.

¿Qué pasó entre Yuli, Mel y Vico?

Mel y Yuliana tuvieron una larga relación que duró seis años en donde incluso firmaron el Acuerdo de Unión Civil, sin embargo, todo se derrumbó recientemente cuando decidieron ingresar al espacio de telerrealidad “La Isla de las Tentaciones”, en donde se vieron tentados y finalmente la relación se rompió.

“Con Yuli llevábamos una relación de 6 años y medio y decidimos entrar a ‘La isla de las tentaciones’, y caí en mi tentación. Nosotros no entramos por plata ni por fama, sino simplemente por ponernos a prueba, y así fue. Nos pusimos a prueba y fallamos. Ahora bien, no fue tirar seis años a la basura, era lo que tenía que pasar, porque se había acabado el amor, ya no estábamos enamorados”, explicó en su ingreso al reality.

En ese reality conoció a Milagros, con quien tuvo una relación que llegó a su fin tras casi un año. “Si nosotros hubiéramos estado enamorados hasta las patas, nunca hubiera pasado esto. Fue lo que tenía que pasar, y yo creo que ella no está arrepentida, así como yo tampoco lo estoy. Todos me decían que mi nueva relación no iba a durar, y duré 10 meses con Milo. Terminamos porque aunque teníamos una muy linda relación, yo necesitaba estar solo”, explicó.

Por su parte, Yuliana, señaló: “Teníamos proyectos a futuro, pensábamos casarnos y tener hijos, pero en el fondo ya hacía años que estábamos más por una costumbre y no queríamos verlo”.

“Entonces fue cosa del destino y fue lo mejor que nos podría haber pasado, porque si no nos hubiéramos casado, habríamos tenido hijos y habría sido peor. Cuando salimos del reality los dos nos imaginamos casándonos, teniendo hijos y después separándonos”.

En el espacio ella conoció a Vico, su actual pareja. “Creo que esta es una relación que puede tener un gran futuro, sin duda. Lo vi desde el momento en que lo conocí. De hecho, cuando estábamos adentro nos conocíamos hace una semana y yo le preguntaba a él ‘¿Vos querés ser papá? Porque yo sí quiero ser mamá’. Fue un flechazo total”.