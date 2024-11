Palabra de Honor está a pocos días de llegar a la pantalla con su primer capítulo el cual tendrá a conocidas figura del espectáculo viviendo bajo un estricto régimen militar.

El espacio que sucederá a ¿Ganar o Servir? ya confirmó entre sus filas a Oriana Marzoli, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel y Fabio Agostini, entre otros, en donde los participantes deberán competir en duplas bajo la consigna de “lealtad o traición”.

En ese contexto, Yuliana Cagna también fue confirmada e ingresó con su nueva pareja Vitorio Bouvier, pero además se reencontrará en el encierro con su ex pareja, Mel Alcalde.

¿Quién es Mel Alcalde?

Cabe recordar que todos ellos coincidieron también en “La isla de las tentaciones”. Al comienzo de dicha apuesta, Yuli y Mel eran pareja, pero en el encierro fueron tentados por otras personas… y cayeron en esa tentación. En el caso de Yuli por Vico y Mel por Milagros “Milo” González.

José Manuel Alcalde, más conocido como Mel, es un ingeniero comercial y modelo chileno de 33 años. Fue el ganador de Míster Model Internacional el 2018 y es hermano del actor Rey Alcalde.

Mel tuvo una larga relación con Yuli Cagna, la cual terminó cuando ambos ingresaron al espacio “La Isla de las Tentaciones”, en donde él se involucró con Milagros González, mientras que ella comenzó algo con Vico.

“Con Yuli llevábamos una relación de 6 años y medio y decidimos entrar a ‘La isla de las tentaciones’, y caí en mi tentación. Nosotros no entramos por plata ni por fama, sino simplemente por ponernos a prueba, y así fue. Nos pusimos a prueba y fallamos”, explicó.

“Ahora bien, no fue tirar seis años a la basura, era lo que tenía que pasar, porque se había acabado el amor, ya no estábamos enamorados. Nunca hubo celos ni nada, pero había desgaste, y como no teníamos una razón de peso para terminar y teníamos muchas cosas que nos amarraban, ninguno de los dos se atrevía a tomar la decisión”.

Acerca de su ingreso a Palabra de Honor, el modelo señala que “mi intención en el reality es estar soltero, no engancharme con nadie, no pretendo buscar pareja… pero uno nunca sabe en el reality, no voy a escupir al cielo”.

El espacio tendrá un intenso régimen. “Yo no hice el Servicio Militar ni nada, mi papá sí. Pero yo soy muy disciplinado, me levanto siempre temprano para entrenar, al gimnasio me gusta ir a primera hora. Eso sí, no soy bueno para seguir órdenes, porque nunca he trabajado, nunca me he empleado, tengo mi negocio desde hace mucho tiempo”.

“En ese sentido, va a ser un desafío seguir órdenes, porque no estoy acostumbrado a que me digan qué hacer. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas, no porque tú me lo estás diciendo… pero me gusta el desafío de tener que agachar el moño y tener que hacer caso, ayuda

Agregando que sus intensiones para ingresar es que el público lo conozca. “Que no se queden con lo que fue el otro reality, donde no se alcanza a apreciar absolutamente nada de la persona. Que no se queden con la infidelidad, sino que me conozcan como persona”.