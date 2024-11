Palabra de Honor está cerca de llegar a la pantalla con su primer capítulo en donde conocidos rostros de la televisión se someterán a un estricto régimen al interior de una academia militar.

Uno de los rostros que confirmó su participación es Yuli Cagna, quien se reencontrará con excompañeros de encierro como Gala Caldirola, Oriana Marzoli y Rubí Galusky, con quien compartió un polémico momento en otro reality de telerrealidad.

Pero eso no es todo, ya que la argentina ingresa con su pareja actual, pero además se reencontrará con su ex, con el que tuvo una relación de seis años la cual terminó en un programa de telerrealidad.

¿Quién es Yuli Cagna?

Influencer argentina de 32 años que debutó en la pantalla nacional el año 2016 cuando fue parte del programa de competencia de Mega “Volverías con tu ex” junto a su ex pareja Luis Mateucci, allí vivió un tenso momento luego de que tras una breve discusión con Rubí, esta última le dio una cachetada, lo que resultó en su expulsión del espacio.

Tras esto, Yuli siguió viviendo en Chile en donde conoció a Mel, quien fue su pareja por seis años y en donde firmaron el Acuerdo de Unión Civil.

Ambos fueron invitados a participar en la más reciente temporada de La Isla de las Tentaciones, en donde su relación se quebró.

“Lo tomamos como unas vacaciones porque eran tres semanas y es verdad que nuestra relación estaba un poquito como en la costumbre, habíamos perdido los detalles y muchas cosas más”,

Agregando que sentían que separarse temporalmente debido al formato del programa los ayudaría, “Nos iba a hacer extrañamos y fortalecernos, porque teníamos proyectos a futuro, pensábamos casarnos y tener hijos, pero en el fondo ya hacía años que estábamos más por una costumbre y no queríamos verlo”, explicó.

“Entonces fue cosa del destino y fue lo mejor que nos podría haber pasado, porque si no nos hubiéramos casado, habríamos tenido hijos y habría sido peor. Cuando salimos del reality los dos nos imaginamos casándonos, teniendo hijos y después separándonos”.

En el espacio ella conoció a su nueva pareja, Vico. “Cuando Mel se empezó a portar mal, me di cuenta que algo estaba muy mal en mi relación porque me mostraban imágenes de Mel con Milo y yo sentía más celos de Vico y Karen que de Mel y Milo”.

“Ahí dije ‘bueno, yo voy a empezar a abrirme, a experimentar esta conexión que estoy teniendo’. Y me di cuenta que en el fondo yo quería que Mel avanzara para que yo pudiera hacer lo mismo”.

Acerca de entrar juntos a Palabra de Honor, Yuli señala “creo que esta es una relación que puede tener un gran futuro, sin duda. Lo vi desde el momento en que lo conocí. De hecho, cuando estábamos adentro nos conocíamos hace una semana y yo le preguntaba a él ‘¿Vos querés ser papá? Porque yo sí quiero ser mamá’. Fue un flechazo total”.

Agregando: “Es mejor que este reality no tenga objetivos de romper parejas, con lo que me pasó. Lo que más quiero es pasarla bien, porque los dos realities en que estuve los disfruté mucho. Y hay que decir que esta vez me siento mucho más preparada que la primera vez para las competencias, en ‘¿Volverías con tu ex?’ me desmayaba, me tenían que poner suero”.

“La disciplina es lo que más miedo me da, yo tengo terror. Yo soy una persona que hace muchos años se despierta a la hora que quiere, entonces creo que me va a costar un montón. A mí me despiertas y me pongo de mal humor”.