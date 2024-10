Faltan pocos días para que Palabra de Honor debute en la pantalla con sus primeros capítulos en donde los participantes deberán enfrentarse a un estricto régimen al interior de una academia militar, espacio que será conducido nuevamente por Karla Constant y Sergio Lagos.

Los 21 participantes que serán parte de la nueva aventura ya fueron revelados al público, en donde aparecen conocidos rostros que participaron en espacios de competencias anteriores. Uno de ellos es Rubí Galusky quien regresa a este formato después de 8 años y se reencontrará con excompañeras de encierro.

¿Quién es Rubí Galusky?

Camila Briceño, conocida popularmente como Rubí Galusky, es una conocida influencer de 33 años que se hizo conocida por los televidentes el año 2016 cuando participó en el reality de Mega “Volverías con tu ex”, en donde compartió espacio con Gala Caldirola, Yuliana Cagna y Oriana Marzoli, quienes también son parte de Palabra de Honor.

Su participación marcó uno de los momentos más impactantes del espacio, ya que fue expulsada tras agredir a Yuliana durante una discusión.

“La cachetada fue una excusa, me aproveché que ella me estaba molestando y como llegué media borracha, le pegué porque me quería ir”, señaló a Canal 13, agregando que no repetiría la situación.

“Porque ahora quiero llegar hasta el final (…) quiero quedarme, aunque no necesariamente ganarlo, porque sé que no seré la mejor competidora física, pero sí quiero llegar al final”. Y entre risas declara que “esta vez voy a dejar que me cacheteen, para que sean ellas las que se vayan”.

Agregando sobre su relación con Yuli que no tiene ningún problema con ella. “Creo que lo que pasó es parte del pasado, fue parte de mi show. No tengo nada en contra de ella, pero somos muy distintas. A ella le gustan otras cosas, y no sé si nos vamos a llevar bien o mal. En todo caso, insisto, por mi parte no tengo nada contra ella”.

En estos ocho años, la modelo ha viajado entre Estados Unidos, México y Chile. “He sido bien errante. Vivo con los pololos que tengo, después termino y me voy. Me crié en Estados Unidos, por lo que conozco bien allá, pero prefiero vivir en Chile. Hoy mi mamá, mi padrastro y mi hermana viven en México”.

Acerca del formato añade: “soy muy rebelde. Si me dicen que me levante a las cinco de la mañana, me va a costar mucho hacerlo, pero igual lo intentaré. Hay reglas que soy capaz de cumplir y otras no. Si me hacen bañarme con agua helada, creo que no soy capaz de hacerlo. Sin embargo, soy una mujer fuerte de espíritu y lo intentaré igual”.