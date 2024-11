Palabra de Honor emitió un nuevo episodio en donde se vio una inesperada confesión de Oriana Marzoli respecto a su relación con Facundo. Todo comenzó con una advertencia de Faloon durante el almuerzo, lo que generó una reacción en su pareja.

En el episodio de estreno, se vio un tenso momento entre Faloon y Facundo, esto luego de que la ex Yingo le pidió al argentino que deje de molestarla o si no le revelara a Oriana todo lo que sabe sobre él.

El cruce entre Faloon y Facundo

Todo comenzó porque Faloon, cuando le señaló a Mel que se sentó en su puesto, Facundo irrumpió señalando: “¿Qué pasa Faloon? ¿Por qué te desesperas?”, comentó el trasandino, a lo que Fabio le responde “Ya, córtala”. Sin embargo, la situación no quedó allí, ya que Facundo agregó: “Faloon, ¿me calientas un poco el agua?”.

“Me seguis webiand… y te juro que te cag… la we…, te cag.. Tu sabes que yo tengo muchas we… tuyas, así que deja de we… así que para. Déjate de webi… no te conviene que yo le diga cosas a la Oriana, así que deja de molestarme”.

“Deja de jod.. hermano, cállate la boca”, agregó Fabio, para detener el conflicto. Facundo volvió a hacerse a Faloon quien le pidió que la deja en paz, ya que no quiere hablar con él. Mientras que Fabio, de quien estaba esposado por una actividad, le pidió que pare de molestar a la ex Yingo.

Sobre esto, en una conversación con Fernanda, Oriana señaló: “Yo confío en él, pero alguna cosa que me raya es que es muy random ver que borra todas las conversaciones. Incluso las conversaciones con su madre las borra y empieza de cero”.

“Antes no hacía caso, pero primero Fabio y luego Faloon dijeron que saben no sé qué, ahí es cuando yo digo yo he estado un mes completo en Europa y él en Perú. Entonces cuando el río suena, es porque agua lleva”, reconoció.