Un tenso momento se vivió en Palabra de Honor cuando Sergio Rojas y Andrés Caniulef revelaron tras la competencia de equipos que sus escogidos para quedar nominados era la dupla compuesta por Dash y Malito, quienes se convirtieron en los nuevos reclutas en zona de riesgo.

Esta situación causó la molestia de los nuevos nominados, sobre todo porque el recluta Caniulef se mostró muy afectado por la decisión, mientras que Rojas reveló que lo hizo para proteger a Antonella Ríos, señalando que la actriz es como una hermana para él.

“Nunca fueron ‘Cara de galleta’ ellos, siempre fueron del otro bando. Y lo que más lamento es que justo ahora que estoy con Malito me va a tocar lealtad o traición con él si perdemos”, señaló Dash.

Malito y Dash vs. Andrés

Los ex integrantes de Dash y Cangri comentaron su molestia una vez que regresaron a las barracas, en donde decidieron emplazar al periodista.

“Andrés, tú te lavas las manos siempre. Tenían más parejas para elegir, y el Dash venía saliendo del calabozo ayer, y lo tiraron de nuevo. Entonces, en la misma buena onda, nosotros los vamos a nominar y los vamos a mandar para la casa. Van a salir últimos en la competencia de hombres, y ahí los vamos a hacer cag…”, comentó Malito.

Por su parte, el periodista les explicó que no estaba de acuerdo con la decisión de nominarlos, pero que dejó que el conductor de Que te lo digo sea quien escoja.

“Ustedes son una máquina, no se van a ir, no dejes que la rabia te nuble. Me habría encantado meter la cuchara y parar a éste (Sergio), yo no sabía que te iba a nominar a ti”.

Sin embargo, esa respuesta no le gustó a los artistas urbanos. “¿Qué tenía que ver Sergio con esto si el capitán eras tú? El capitán eras tú, no puedes quedar bien con Dios y con el diablo”, contestó molesto el recluta Malozo.

Caniulef intentó conversar nuevamente con ellos, pero la discusión continuó escalando. “¿Es lindo que le digas al Dash que lo conoces hace 11 años y después lo cambies por un loco que conoces hace una semana? Te cag…, el olor está hediondo aquí porque te cag…”.

Más tarde, el periodista reflexionó junto a Fernanda, señalando que la discusión lo dejó agotado.

“Me da lata que hablen de Dios y la fe y el amor, y de un segundo a otro olvidaron todo el cristianismo, adiós con la otra mejilla y todo. Yo a Dash le tengo cariño porque lo conozco más, pero este otro personaje llega a gritar y gritar. La historia dice que él era siempre la mala influencia de Dash, y parece que así era”.