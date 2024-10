Palabra de Honor está a pocos días de llegar a la pantalla con sus primeros capítulos con un nuevo espacio de competencia estricta, en donde los participantes estarán sometidos a un estricto régimen al interior de una academia militar.

El espacio cuenta con la conducción de Karla Constant y Sergio Lagos, y ya reveló a sus reclutas, en donde se encuentran rostros como Marcianeke, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Faloon Larraguibel, Gala Caldirola, entre otros, y recientemente se reveló que el ex integrante de “Cangri y Dash”, Maickol González, también se sumaba al espacio, pero no llegará solo.

¿Quién es Malito Malozo?

Matías Opazo, conocido también bajo el nombre de “Malito Malozo”, tiene 32 años y es conocido en la televisión por su participación en el programa “Cangri y Dash”, en donde participó con su ex pareja, Roxana Hernández, la madre de su hijo mayor.

Tras el término del programa, Matías inició una carrera como artista urbano. Acerca de cómo se gestó su ingreso al espacio, señaló: “El Dash me motivó a entrar, me dijo que le faltaba un compa, así que lo acompañé al casting. Voy con la intención de pasarlo bien, de poder conocer gente nueva y de rescatar lo mejor de esta experiencia”.

“Me gustan los realities, me gusta llegar a mi casita y poner la tele y verlos”, explicó, señalando que tienen una gran amistad con Dash por lo que el ingreso se le hace más ameno.

“Nos conocemos desde hace muchos años, me gusta estar con él porque me da la calma y él sabe cuando estoy triste, enojado o lo que sea. Estar con él va a ser como estar en casa, y mientras estemos juntos yo creo que va a estar todo bien”.

“Siempre me amenazaban cuando chico que si me portaba mal me iban a mandar a una base militar. Ahora se cumplió y yo creo que mi mamá va a estar contenta. Va a ser gracioso vernos a nosotros en un reality militar donde hay que acatar reglas, porque somos muy buenos para romperlas”, asegura.

A pesar de la amistad, señala que con Dash estuvieron cinco años distanciados por temas personales y profesionales, pero que la muerte de Cangri los hizo reconciliarse.