¿Ganar o Servir? se encuentra en su recta final y cada vez falta menos para conocer al gran ganador de la competencia. En su capítulo más reciente, Facundo se convirtió en el nuevo participante en dejar la casona en un duelo extraordinario contra Pancho, sin embargo, no será el único que abandonará el espacio en esta instancia.

Luego de que Karla Constant, la animadora del programa, reveló durante la ceremonia del cara a cara que los dos más votados se enfrentarían en un duelo especial por la permanencia, los participantes escogieron a Facundo y a Pancho para enfrentarse en la arena de juego.

Por otra parte, en la competencia regular, quienes se encuentran nominados son Gala Caldirola, tras perder la competencia individual femenina, Botota Fox tras perder la prueba individual masculina, y Pangal Andrade, luego de autonominarse en el Círculo de Fuego.

¿Quién es el próximo eliminado de Ganar o Servir?

Según revela Infama, quien abandonará la casa esta semana es Gala Caldirola al perder el duelo contra Botota Fox. Estas salidas darían paso a las pruebas individuales y el inicio de los esperados ‘octavos de final’ en el reality.

Pancho vs Facundo en Ganar o Servir

Previo a la competencia, ambos se mostraron visiblemente afectados por tener que enfrentarse. “Estoy triste y molesto, no me quiero ir. Y le pido a Pancho que lo dé todo, porque él tiene que ser el ganador de este programa”, comentó el argentino.

Pancho, entre lágrimas, señaló: “En mi vida lo material nunca ha estado por sobre el amor, el cariño y la amistad. Me motiva cero competir o ganarle a un amigo que ha pasado, por tanto, aquí”.

En un intenso duelo, en donde los participantes debieron pasar por distintas etapas para rescatar cinco monedas mientras llevaban una pelota de cincuenta kilos, Facundo tomó inicialmente la ventaja, sin embargo, en la tercera vuelta, Pancho obtuvo la delantera y el triunfo, pero no quiso tomar inmediatamente la espalda que sellaba su victoria.

“No me jodas. Termina, si no te mando a la m…, no te hablo más”, le comentó su amigo.