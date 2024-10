Dani Colett se sincera sobre su quiebre con Eduardo Vargas: "No me casé para divorciarme"

Daniela Colett, la actual participante de ¿Ganar o Servir?, entregó detalles de su vida, sus aspiraciones y además, la relación con su exmarido, el futbolista nacional Eduardo Vargas.

La periodista de 33 años conversó con Las Últimas Noticias sobre su presente en donde señaló que hace años escribió una carta para ella misma, la cual al leerla en la actualidad reveló que cumplió muchas de las metas que se había propuesto.

Eso la hizo reflexionar sobre todos los procesos que tuvo que enfrentar para poder llegar a este momento de su vida, revelando que su divorcio tuvo un rol fundamental, como también el ejercicio. “En el tiempo en que estuve casada no tenía una buena autoestima. Siempre delgada, pero muy flácida, Me molestaba mirarme al espejo.

El divorcio de Dani Colett con Eduardo Vargas

Durante su proceso de separación, la deportista señala: “Me vino como una depresión, estaba agotada de luchar por sostener la relación, hasta que decidí separarme. Estuve muy triste con lo del divorcio”.

Al ser consultada sobre si fue algo que le afectó mucho, Colett señaló que sí. “Por mis tres niños. No me casé para divorciarme. Cunado tomé la decisión de irme con los niños estuve muy preocupada de cómo iba a ser todo, esa incertidumbre que viene después de una separación. Aparte yo vivo lejos de mi ex y los niños lo ven una vez al mes. Pero entendí que tienes que vivir un dolor en la vida para contar tu historia”.

La deportista señaló que comenzó a rearmarse cuando se fue a vivir a Porto Alegre donde viven sus padres. “Ellos me ayudan con los niños, y ahí comencé a organizarme. Me pude empezar a ocupar más de mí también. Comencé a entrenar, a comer mejor, a tomar agua. En el proceso de mi divorcio fue muy importante para mí el ejercicio, me ayudó a sanar y a sacar la mejor versión de mí misma”.