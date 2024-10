En un nuevo capítulo de Gran Hermano, Michelle Carvalho realizó una particular petición a su ex pareja, el futbolista nacional Alexis Sánchez.

Todo comenzó cuando los participantes estaban reunidos en la cocina de la casa, en donde Michelle expresó: “Que Alexis Sánchez mande 8 poleras de su equipo para todos nosotros con nombres personalizados”.

Agregando: “Alexis, en nombre de los buenos tiempos… Alexis, manda las poleras”. Por su parte, Felipe señaló que si ella hace un video en el confesionario es posible que la producción se lo haga llegar al actual jugador del Udinese.

“Es que yo ya no tengo su número”, comentó la brasileña, a lo que Felipe respondió. “Pero se lo mandan”. “Mañana lo grabo”, confirmó Michelle.

La relación de Michelle y Alexis

A comienzos de la nueva temporada de Gran Hermano, la ex Mundos Opuestos entregó detalles de su relación con el futbolista, revelando que ella le regaló a uno de sus perros.

“Yo recuerdo un día, que terminaron de jugar un partido del Barca, iban a celebrar, iba la Shakira con Piqué y yo quería ir y no me llevó hue… y yo quede emputecid… que no me llevó. Hue… era puro show”.

Mientras que en un capítulo del programa “Sin Editar” de Pamela Díaz estrenado en junio de este año, Michelle señaló que entre “idas y venidas” la relación entre ambos se extendió por aproximadamente cuatro años.

Al ser consultada por la “Fiera” sobre si se aburrió de la relación con el futbolista y por eso terminaron, Carvalho comentó: “No, nunca me aburrió, siempre me entretuve bastante, pero me dijo que si quería estar con él yo no podía estar (en la tele) ni en Chile“.

“A mí me encantaba trabajar, tener mi plata, hacer mi plata, entonces yo dije ‘yo no nací para ser mantenida por nadie”, agregó.