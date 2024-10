Gran Hermano vivió recientemente una nueva jornada de eliminación en donde Patricio se convirtió en el nuevo jugador en salir de la casa más famosa del mundo durante su segunda temporada.

Tras regresar a Chile, el participante conversó con RedCarpet sobre su paso por el programa de competencia y se refirió a la reacción de los televidentes frente a su participación.

Patricio analiza su paso por Gran Hermano

Al ser consultado sobre su salida que tomó por sorpresa a todos los jugadores en la casa, el jugador señaló que ha sentido una mezcla de emociones.

“Era una sensación bien extraña, por un lado, felicidad porque iba a poder estar con los míos, con mis hijos que los echaba tanto de menos, mi papá, mi mamá, mi familia y mis amigos”.

“Por otro lado, era triste también irse, dejar a amigos, no poder estar ahí para acompañarlos, apoyarlos y dejar esta linda casa que nos dejó recuerdos absolutamente inolvidables”, agregó.

Asimismo, agregó: “El hecho también de que el público no te premiara con quedarte también se siente un poco triste, pero bueno”.

Sobre las críticas del público, Pato comentó que “ha sido bien fluctuante, creo que he tenido semanas buenas y semanas malas, creo también que las cosas que me dicen no son tan potentes, no hay cosas tan malas, efectivamente, como me decían ayer (en el panel), podría haber hecho muchas más cosas”.

“Uno, es parte de ser inexperimentado en estas materias y dos, como no traicionar lo que yo sentía que estaba bien y tres, yo siento que los comentarios son un poquito injustos, porque si bien algunas cosas sucedían, estás en una casa que un poco te obliga en eso, estás en una casa 24/7 con personas que no conoces, tratando de jugar en ciertos aspectos, no viendo tan grave hace ciertas cosas”,

“Pero siento que aveces agarraban ciertas cosas y las potenciaban mucho, y como que te juzgaban desde ahí cuando podría tener otras cosas más importantes y mejores que potenciar que fijarse solamente en esas cosas puntuales”, puntualizó.