¿Ganar o Servir? se acerca a un nuevo duelo de eliminación en donde en vísperas de la esperada recta final un nuevo participante deberá abandonar el encierro.

Recientemente en la casona se vivió la salida de Sábelo y Javiera Belén, y actualmente en zona de peligro se encuentra Oriana, al ser nominada por Pangal tras el Círculo de Fuego; Faloon, tras perder la competencia individual masculina y Botota Fox luego de salir en último lugar en la prueba individual masculina.

En el episodio de esta noche se revelará quién es el nominado tras el cara a cara, sin embargo, debido a la diferencia entre tiempo real y televisivo, se filtró qué es lo que pasará en los próximos capítulos del espacio.

¿Quién dejará Ganar o Servir esta semana?

Según reveló Infama esta semana quien perderá el duelo de eliminación es Botota Fox, sin embargo, ocurrirá una situación inesperada: Se producirá la primera renuncia.

Tras el duelo de eliminación, Fran Maira, quien no es se enfrenta a Botota en el duelo, revelará que deja el espacio y que cederá su puesto al recién eliminado. Así la artista se convierte en la nueva participante en dejar el encierro.

Fran Maira se enfrenta a Luis Mateucci en Ganar o Servir

Esta noche se emitirá el nuevo cara a cara que decidirá al último nominado de la semana en donde, según el avance, se vivirá un intenso cruce entre Fran Maira y Mateucci.

“Siempre me demostraste buena onda, me tirabas besitos. Me tirabas onda. Entonces por eso no entiendo, junto a Oriana dijiste que era el más sexy. Así y todo no entiendo la mala onda”, señaló Fran.

“Dijo que le gustabas, me pidió permiso si le molestaba”, agregó Oriana, para luego comentarle a Pangal: “Ella me pidió permiso porque yo era la ex de él, si me molestaba”.

Como era de esperarse, Fran no se quedó callada y respondió con todo. “Te recuerdo, afuera cuando vean lo que me dijiste varias veces. No hay ninguna mala onda, solo quería hacer una nominación con lo que pensaba. No me empieces a decir ahora que yo te ando coqueteando porque es ridículo“.

“¿Cuántas veces me has dicho cosas allá dentro? Y afuera se va a ver, se va a ver y no sé cómo se lo va a tomar Austin que es bastante celoso”, comentó Mateucci. “Lo mismo digo yo con la Dani, a ver si te dice, porque el que anda likeando y anda joteando eres tú”, replicó la ex Gran Hermano en el avance.

