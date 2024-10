Manuel Napoli, el jugador italiano de Gran Hermano 2, decidió renunciar a la ‘casa más famosa del mundo’ recientemente tras la eliminación de Alexandra “Chama” Méndez de la competencia por decisión del público.

A pocos días de su salida del espacio, el jugador conversó con RedCarpet sobre su paso por la casa, pero también se refirió a los conflictos que protagonizó dentro del encierro con alguno de sus compañeros.

El mea culpa de Manuel tras su salida de Gran Hermano

El italiano fue consultado sobre cómo ha recibido la respuesta del público frente a su participación en el reality señalando: “Yo pienso que todos los concursantes vamos a tener gente que nos quiere y gente que nos odian, entonces hay que vivir con esto y quedarte con lo bueno, con la gente que te quiere”.

“La gente me odia debido a mi forma de ser, mis acciones que han sido fuertes, me arrepiento también, lo de la Angélica, lo de Yuhui, el corte de pelo, y lo de Michelle, las palabras fuertes que le dije”.

“Yo me arrepiento de todos estos episodios, he aprendido también, sé que no van a ocurrir más porque yo lo único que puedo hacer ahora mismo es disculparme y arrepentirme. Aprendí de estos errores para no volver a hacerlos”.

Asimismo, puntualiza sobre el corte de pelo a Yuhui. “La cosa que más me duele de todas, porque no me puse en su lugar, pensé que era un juego, me equivoqué, me arrepiento. Cada vez que vuelvo a pensar en esto me duele, porque es una persona que yo quiero y voy a querer afuera también”.

“Porque yo voy a tener una linda amistad con él, porque el mismo me dijo ‘Manu, cuando salgas espérame en el canal’ y yo aquí estaré, se lo he dicho”, comentó.