"Me tirabas besitos, me tirabas onda": Fran Maira y Mateucci tienen intenso cara a cara

Un intenso capítulo se viene en ¿Ganar o Servir? en donde se vivirá una nueva ceremonia de nominación y se verá un intenso cruce entre Fran Maira, Luis Mateucci y Oriana.

En el espacio actualmente en zona de peligro se encuentran Oriana Marzoli, tras ser nominada por Pangal en el Círculo de Fuego, Faloon Larraguibel tras perder la competencia individual femenina y Botota Fox tras perder la prueba individual masculina. Tras la inmunidad de Gala, Pancho y Facundo, son pocas las opciones para nominar, por lo que la intensidad se encuentra en alza.

Fran Maira vs. Luis Mateucci en Ganar o Servir

Durante el avance de lo que se verá esta noche en pantalla se vio un intenso cruce entre el argentino y la ex Gran Hermano, en donde cuestionó el cambio de actitud.

“Siempre me demostraste buena onda, me tirabas besitos. Me tirabas onda. Entonces por eso no entiendo, junto a Oriana dijiste que era el más sexy. Así y todo no entiendo la mala onda”.

“Dijo que le gustabas, me pidió permiso si le molestaba”, agregó Oriana, para luego comentarle a Pangal: “Ella me pidió permiso porque yo era la ex de él, si me molestaba”.

Fran no se quedó callada y les respondió: “Te recuerdo, afuera cuando vean lo que me dijiste varias veces. No hay ninguna mala onda, solo quería hacer una nominación con lo que pensaba. No me empieces a decir ahora que yo te ando coqueteando porque es ridículo”.

“¿Cuántas veces me has dicho cosas allá dentro? Y afuera se va a ver, se va a ver y no sé cómo se lo va a tomar Austin que es bastante celoso“, comentó Mateucci.

“Lo mismo digo yo con la Dani, a ver si te dice, porque el que anda likeando y anda joteando eres tú”, cerró la artista según señala el avance.

Revisa el momento a continuación