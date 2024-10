¿Ganar o Servir?, el reality de competencia de Canal 13, se encuentra cerca de su recta final y cada vez son menos los participantes que siguen en competencia.

En capítulos llenos de sorpresa y tensión tras la inesperada llegada de Austin a la casa por el cumpleaños de Fran, la pelea de Facundo y Oriana tras ver registros de una coqueta actividad con Pamela Díaz, y el nuevo triunfo de Resistencia, los televidentes no quieren perderse nada y ya se preguntan quién será el nuevo participante en salir del espacio.

¿Quién es el eliminado de esta semana en Ganar o Servir?

Según revela Infama, el eliminado de esta semana es Botota, tras perder la prueba por la permanencia, sin embargo, se producirá una inesperada renuncia.

“Botota pierde su duelo de eliminación contra otro participante (no es Fran)”, agregando que en ese momento “Fran le cede su lugar para que ella no se vaya eliminada. Fran se va del reality y Botota se queda”, expresó el medio a través de su cuenta de Instagram.

La fuerte pelea entre Oriana y Facundo

En el capítulo más reciente del espacio se realizó una divertida actividad en donde los participantes armaron su propio matinal al cual bautizaron bajo el nombre de “Tu Comarca“, allí se mostraron distintos segmentos propios de un programa de entretención, entre ellos, imágenes inéditas.

En uno de los registros aparecía Pamela Díaz junto a Facundo González, quienes tuvieron un comentado romance fuera de la casona, en donde recreaban la romántica escena de la película Ghost. Esto desató la indignación de Oriana quien no sabía de lo sucedido y le reclamó a su pareja.

“No me había contado para nada que era así (…) qué coñ… me contaste, eres un mentiroso, no te voy a dar la razón”.

Visiblemente afectada, Oriana reclamó entre lágrimas mientras era consolada por Luis Mateucci y Daniela Collet. “¿Por qué tengo que quedar como una estúpida siempre?”.