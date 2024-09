El reality de competencia¿Ganar o Servir? anunció un importante cambio en donde sumará los viernes a su transmisión, en la misma línea, el espacio estrenó un avance de lo que se verá en pantalla este 27 de septiembre con una especial sorpresa.

El adelanto muestra la llegada de un auto deportivo revelando el inesperado regreso de Austin Palao, quien abandonó la casa recientemente tras perder la competencia por la permanencia contra su gran amigo Pangal Andrade. Su llegada impactó a la casa, sobre todo a su pareja, Fran Maira, quien lo recibió muy emocionada.

Por lo mismo, los televidentes se preguntan a qué se debe su regreso y cuándo tiempo estará en la casona el galán peruano.

¿Por qué regresa Austin a Ganar o Servir?

Sin embargo, el regreso de Austin se debe a una situación especial: El cumpleaños de Fran Maira. Por lo que la visita del modelo será solamente temporal y no significa su regreso a la competencia.

El avance también mostró un fuerte cruce entre Oriana y Facundo durante una actividad. “Cuando tienes la razón te la doy, si no la tienes no te la voy a dar. Te has puesto mega celoso“, comentó la española.

¿A qué hora se estrena el capítulo del viernes de GoS?

El nuevo episodio llegará a la pantalla en su horario habitual, es decir, a partir de las 22:30 horas.

Lo que se viene en Ganar o Servir

En el capítulo de estreno de este jueves se verá un nuevo “Círculo de Fuego” en donde

Pangal y Faloon, los capitanes de Soberanos y Resistencia, deberán escoger a una mujer de su equipo para enfrentar la prueba que terminará con un participante inmune y otro nominado.

La primera nominada de la semana es Faloon Larraguibel luego de perder la competencia individual femenina, mientras que Fran Maira fue la ganadora de la prueba.