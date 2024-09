¿Ganar o Servir?se acerca a una nueva semana de competencias en donde un querido integrante de la casa abandonará el espacio de Canal 13.

En una semana llena de cambios y sorpresas, luego de que la visita de Pamela Díaz llegó a su fin y de la emotiva eliminación de Austin Palao, la casa vivió un fuerte remezón con la llegada de los dos últimos participantes al espacio. Pancho Rodríguez y Javiera Belén arribaron a la competencia y se sumaron a los equipos, antes de vivir su primera competencia.

Tras una extenuante prueba, Resistencia, de mano de su nueva capitana Faloon, se convirtieron en los vencedores. Debido a la diferencia entre el tiempo real y el televisivo, las filtraciones no han faltado y ya se conoce quien sería el participante que deja la casa en los próximos capítulos.

¿Quién será el nuevo eliminado de Ganar o Servir?

Según reveló Infama, quien deja el espacio esta semana es Sábelo, quien perderá la competencia por la permanencia.

La llegada de Pancho Rodríguez

Tras una larga espera, los televidentes finalmente vieron la llegada del ex Calle 7 al espacio de competencia, en donde ya se perfila como uno de los participantes más fuertes del reality.

Esto debido a su exitoso desempeño en programas de este género como Pelotón, Esto es Guerra y Combate, en donde se llevó en múltiples oportunidades el primer lugar. “Se va a dar algo que la gente quiere ver, que es que compita con Pangal”, explicó a Canal 13.

“Los fans me comentaban mucho que entrara a un reality como éste, para poder toparme con Pangal y competir. Va a ser entretenido todo lo que se dará con él”, agregando que “a mí me encanta la competencia y creo que soy un competidor bastante fuerte y completo”.

Asimismo, se refiere a su paso por los espacios de competencia. “En nueve años nunca he perdido una final, en los duelos finales de los programas en los que he estado en Perú nunca nadie me ha ganado en 9 años, así que son 9 años invicto y esperemos que con ‘Ganar o Servir’ sea el décimo”.