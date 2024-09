¿Ganar o Servir? estrenó un intenso capítulo en donde Austin Palao se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia, lo que dejó muy afectada a Fran Maira, quien era su pareja en el encierro, sin embargo, esto no evitó que los roces continúen con Oriana Marzoli, cuya amistad se quebró recientemente.

El fin de la buena relación entre la española y la ex Gran Hermano ocurrió durante la visita de Pamela Díaz en donde Fran señaló que no quería involucrarse en el conflicto lo que molestó profundamente a quien era su amiga hasta ese momento.

Tras el regreso de Oriana a la casa, luego de su breve salida por una situación médica, la relación entre ambas está cada vez más tensa y la española sigue muy dolida por los dichos de Fran.

Oriana se lanza contra Fran en ¿Ganar o Servir?

Conversando con su grupo, Oriana arremetió contra Fran. “Fran no ha ganado una put… competencia en su vida, y se cree que porque ha ganado haciendo dos tonterías a tontos es una buena competidora. El hábito no hace al monje”, expresó.

“No voy a pelear con ella para no darle brillo. Era mi sombra y sombra se va a quedar. Que se venga a quejar en el buzón de sugerencias”, indicó.

Por su parte, Fran conversó con su equipo sobre una posible reconciliación con Marzoli, en donde Rai incluso trato de convencerla para recomponer la relación.

“Yo no tengo nada que hablar, para mí ya era. No me interesa arreglar nada, yo no he hecho nada y no me importa pedirle perdón a nadie. Oriana se portó mal conmigo y no quiere hacerse cargo de eso”.

Asimismo, Oriana le respondió a Rai que una posible reconciliación entre ambas no era posible. “Cuando volví ni se dio vuelta a saludarme y se quedó con el otro pringado. Ya no hay marcha atrás. Me duele más cuando es una deslealtad de una persona que quieres. No vamos a pelear, pero la quiero lejos, donde está”.