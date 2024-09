Tras días fuera del encierro por una situación de salud, Oriana Marzoli finalmente regresó a la casona de ¿Ganar o Servir? en donde tuvo un intenso cruce con quien, hasta ese entonces, era su gran amiga al interior del encierro, Fran Maira.

En su regreso, los más cercanos se acercaron a la española para recibirla, siendo los más felices con la llegada, Luis y Facundo. Mientras que la ex Gran Hermano se encontraba conflictuada luego de la discusión que tuvo con Oriana justo antes de salir temporalmente del espacio, por lo que no sabía cómo acercarse para conversar.

¿Por qué pelearon Oriana y Fran?

Todo ocurrió cuando Oriana se refirió a su conflicto con Pamela Díaz tratándola de “reventada”, en donde la artista detrás de “Amiga ya mató” señaló que prefiere mantenerse al margen de la discusión, lo que generó la molestia de la española.

“Claro, porque es tu amiga ahora. Que no se te olvide la humillación que te hizo, porque parece que tienes memoria a corto plazo. Somos demasiado diferentes”, señaló en aquella oportunidad, para después comentarle a Mateucci que no confía en ella.

En su regreso a la casona, Fran se acercó a conversar, sin embargo, Oriana seguía muy molesta. “¿Me pueden sacar esta muchacha de aquí?”, expresó al verla.

“Puedo estar muy enfadada, pero yo fui tu apoyo en esta casa antes de que existiese tu noviecito. Yo en estos casos demuestro lealtad, apoyo, cariño de verdad. Entonces me quedó clarísimo que no voy a pelear contigo, pero ha sido una decepción gigante escucharte decirme que no quieres ni siquiera conversar sobre el tema (de Pamela)”, señaló la española.

“Las amigas están en lo bueno y en lo malo, cuando has estado mal te he escuchado y he sacado la cara por ti, y de lo mismo que te has quejado de tu amiga Guarén es lo que acabas de hacer tú: me has dejado de lado, y por la misma persona. Me has dolido en el alma, pero así es la vida, es cíclica y uno se lleva palos”, agregó Oriana.

Por su parte, Rai habló con Oriana sobre Fran. “La conozco hace tiempo y no es alguien mala”, a lo que Marzoli respondió: “Yo no pienso que sea mala. No me sirves como amiga, perdóname, te tengo mucho cariño, por el cariño que te tengo no quiero ni pelear contigo, pero me has hecho lo mismo que te ha hecho guarén a ti”.